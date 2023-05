Spitzenpreis für Akku-Staubsauger von Samsung

Die 7 Days of Samsung bei MediaMarkt liefern dir bis zum 25. Mai (20 Uhr) nicht nur tolle Deals rund um die Smartphones und Tablets des Herstellers. Mit dem Samsung Jet 90 complete gibt es ebenso einen starken Akku-Staubsauger zum Top-Preis im Angebot. Dank einer 100-Euro-Cashback-Aktion kommst du nämlich für lediglich 349 Euro an den Sauger. Hinzu kommt ebenfalls noch ein gratis zwölfmonatiges RTL+ Streaming–Paket. Alle Details zu dem Deal gibt es in diesem Artikel.

Sasmung Jet 90 complete – Vielseitiger Akku-Staubsauger

Für den Aktionspreis von 349 Euro (nach Cashback-Abzug) bekommst du mit dem Samsung Jet 90 complete einen Akku-Staubsauger mit vielen verschiedenen Aufsätzen. Dabei sticht vor allem die Turbo Action Bürste inklusive 180°-Drehgelenk hervor. In Kombination mit der generellen Saugleistung von bis zu 200 Watt holst du so selbst feine Staubpartikel aus deinen Teppichen. Und auch Hartböden reinigst du mit der Action Bürste im Nu. Ein weiterer Vorteil: Die Bürstenrolle kann zur einfachen Reinigung mit nur einem Klick entfernt werden. Das mehrstufige Filtersystem sorgt währenddessen dafür, dass selbst die kleinsten Partikel im beutellosen Staubbehälter landen. Dieser kommt übrigens auf ein maximales Volumen von 0,8 Litern.

Die Akkulaufzeit von bis zu 60 Minuten – auf der niedrigsten Stufe – kann sich ebenfalls sehen lassen und reicht locker, um eine ganze Wohnung zu reinigen. Wenn du hingegen den Max-Modus einschaltest, schafft das Gerät nur sechs Minuten. Daher sollte dieser Modus bei dem Akku-Staubsauger eher punktuell für hartnäckige Verschmutzungen eingesetzt werden. Im Lieferumfang sind für 349 Euro darüber hinaus noch eine 2in1 Kombibürste, eine Teleskop-Fugendüse, eine Mini-Turbodüse sowie eine Soft Action Bürste enthalten. Eine passende Ladestation ist selbstverständlich ebenfalls dabei.

→ Samsung Jet 90 complete Akku-Staubsauger für 349 Euro (100 Euro Cashback bereits abgezogen)

100 Euro Cashback & Streaming-Paket – So funktioniert’s

Damit du aber auch wirklich zum Schnäppchen-Preis von 349 Euro an den Akku-Staubsauger kommst, musst du von der 100-Euro-Cashback-Aktion von Samsung Gebrauch machen. Zum Glück ist dies ganz simpel. Registriere dein Gerät nach dem Kauf einfach spätestens bis zum 02. Juli unter samsung.de/jetdeals (klicke dort auf den Button „Jetzt Registrieren“) und hol dir dein Cashback. Dafür musst du unter anderem deine Rechnung als Foto hochladen. Eine detaillierte Übersicht der Teilnahmebedingungen findest du hier.

Und es gibt sogar noch einen Sparvorteil, den du nutzen kannst. Im Rahmen der „Made for Germany“-Aktion bekommst du beim Kauf des Jet 90 complete Akku-Staubsaugers nämlich 12 Monate lang RTL+ umsonst. Hierdurch hast du Zugriff auf zahlreiche Videoinhalte des TV-Senders und über die RTL+ Musik-App kannst du zusätzlich über 90 Millionen Songs kostenlos streamen (powered by Deezer). Melde dein Gerät dafür einfach bis zum 31. August auf dieser Aktionsseite an. Anschließend kannst du dich unter rtlplus.com/aktion für deine 12 Gratismonate registrieren. Doch aufgepasst: Wenn du nicht rechtzeitig kündigst, verlängert sich das Abo automatisch.