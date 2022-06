SodaStream Duo: Hier gibt’s das Set mit zwei Wasserflaschen gerade günstig

Die aktuellste Version des Wassersprudler-Marktführers SodaStream ist zwar schon ein gutes Jahr alt, aber geht immer noch als recht frisches Gerät auf dem Markt durch. Der „Duo“ ist jetzt recht günstig zu haben – für rund 90 Euro im Set. Der Händler ist netto, nachdem zuletzt Saturn ein ähnliches Angebot hatte (das jetzt schon wieder teurer ist)

Empfehlung aus der Praxis: Mindestens eine dritte Karaffe und obendrauf stets ein zweiter CO2-Zylinder zum Wechseln sollte es mittelfristig zusätzlich in deinen Bestand schaffen. All das gibt es meist recht günstig in den zertifizierten SodaStream-eBay-Shops.

Aber zurück zum netto-Angebot, das gibt es auf im restlichen Online-Markt so nämlich nicht günstiger. Und auch sonst ist das Angebot bemerkenswert. Unter der 90-Euro-Marke gab es das Sprudler-Set bislang nur höchst selten. Zwar sind auch schon mal 80-Euro-Deals gesehen worden – dann allerdings meist nur mit einer Flasche im Lieferumfang.

SodaStream Duo zum Bestpreis: Das macht den Wassersprudler besonders

War es in den 90ern und 2000er-Jahren eher das etwas altbackene Plastikflaschen-Gerät, erschien der SodaStream im vergangenen Jahrzehnt auch als Glasflaschen-System und sprach just deutlich größere Zielgruppen an. Aus der Glasflasche schmeckt’s zu Hause einfach besser und frischer.

Erst 2021 kam SodaStream nach jahrzehntelanger Entwicklungszeit auf die zündende Idee, beides zu kombinieren und auch designtechnisch in der Moderne anzukommen. Mit dem neuen Wassersprudler „Duo“ gibt es erstmals ein Hybrid-Gerät, das dein Trinkwasser sowohl in Glaskaraffen als auch in Plastikflaschen spritzig macht. Die Idee ist klar: Glasflaschen kommen zu Hause auf den Tisch. Sie sorgen für das edlere Handling und spülen auch in langer Zeit keine Weichmacher ins Trinken. Die Plastikflaschen hingegen sind leicht und somit ideal für stets selbstgesprudeltes Wasser unterwegs. Und auch im Haushalt mit Kindern und ungeschickten Erwachsenen sind die PET-Flaschen gut, da auch beim Herunterschmeißen deutlich weniger anfällig für Scherben.

→ SodaStream-Alternativen: Diese schöneren, teureren oder günstigeren Wassersprudler gibt es

Größere Flaschen und neues Tausch-System

Zu guter Letzt sind die neuen Duo-Karaffen mit einem Liter Fassungsvermögen (effektiv rund 900 Milliliter) auch größer als die Glasflaschen aus dem Crystal-System (Mehr erfahren: Welche Flashe passt in welches SodaStream-System?). Einen Kniff hat sich SodaStream beim Duo noch überlegt: Die Gas-Kartuschen haben ein neues, patentiertes Einklink-System namens „Quick Connect“.

Links die alte Einschraub-kartusche, links der neue „Quick Connect“-Zylinder.

Das heißt: Beim Tauschen musst du auf die pinken Original-Pfand-Kartuschen setzen. Die sind meist wenige Euro teurer als die längst von Dritt-Anbietern verfügbaren „alten“ Pfand-Zylinder. Auch die neuen kannst du jedoch fast überall im Einzelhandel tauschen.

Den Exklusiv-Effekt nimmt SodaStream gerne mit, allerdings hat das neue System auch seine klaren Vorteile. Die Kartuschen müssen nicht mehr von Hand eingedreht werden, sondern werden vom Wassersprudler per Hub-Mechanik direkt per kleinem Hebel angebunden. Das Ergebnis: eine Sollbruchstelle weniger und generell eine einfachere Handhabung.