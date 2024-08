In der MediaMarkt Tarifwelt bekommst du das Pixel 9 gerade zusammen mit zwei O2 Mobile L Tarifen im Bundle. Jetzt fragst du dich vielleicht: Was soll ich denn mit 2 Tarifen? Aber vertrau mir – am Ende ergibt alles einen Sinn. Und selbst, wenn du nur für einen der Tarife Verwendung findest, lohnt sich das Angebot noch. Hier erfährst du, warum.

Was der Tarif zu bieten hat

Zunächst werfen wir einmal einen Blick darauf, was du bei diesem Deal alles bekommst. Im Mittelpunkt steht das Pixel 9 mit top Kamera, Display und einer Menge cooler KI-Funktionen. Wenn du mehr zum neuen Google-Phone wissen möchtest, schau doch mal hier vorbei.

Und dazu bekommst du dank der O2 Doppelkarten-Aktion statt einem Tarif gleich zweimal den O2 Mobile L. Und jeder davon bietet 70 GB Datenvolumen mit bis zu 300 MBit/s im 5G-Netz. Nutzt du beide Tarife, stehen dir so ganze 140 GB pro Monat zur Verfügung. Du kannst die Tarife aber natürlich auch mit Freunden oder deiner Familie teilen.

Stark ist: Jeder der Tarife wächst sogar jedes Jahr um 10 GB Datenvolumen pro Monat an. So stehen dir im zweiten Jahr 160 und im dritten Jahr bereits 180 GB jeden Monat zur Verfügung. Dazu ist jeweils eine Allnet-Flat für SMS und Telefonate enthalten und EU-Roaming ist auch inklusive.

Pixel 9 rechnerisch gratis? So rechnet sich der Deal!

Zu Beginn hab ich dir versprochen: Der Deal lohnt sich sogar, wenn du nur einen der Tarife nutzt. Rechnen wir deshalb einmal zusammen. Einmalig fällt hierbei ein Gerätepreis von 79 Euro an. Dazu kommen monatlich 39,98 Euro Grundgebühr – für beide Tarife wohlgemerkt. Der Versand ist dabei kostenfrei. Jedoch kommt noch einmalig ein Anschlusspreis von 39,99 Euro hinzu. Alle Kosten über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten zusammengerechnet, ergeben eine Summe in Höhe von 1.078,51 Euro.

Der Witz ist nun: Allein einer der Tarife würde normalerweise bereits 39,99 Euro im Monat kosten. Würdest du dir den Tarif also zweimal bestellen, so würdest du bei insgesamt knapp 1.920 Euro landen – das Pixel 9 ist hier noch nicht mit eingerechnet. Das würde dich ohne Vertrag nochmal knapp 900 Euro kosten (siehe Preisvergleich). Und selbst, wenn du dir das Smartphone und den Tarif nur einmal einzeln holen würdest, müsstest du bereits deutlich mehr zahlen als hier mit gleich zwei Tarifen. Was du hier also alles für knapp 1.080 Euro bekommst, ist wirklich beachtlich. Dank Frühstarter-Aktion bekommst du hier zudem das Pixel 9 mit 256 GB Speicherplatz, also die größere Version. Auch nicht zu verachten.