Smartwatch-Kracher: So sicherst du dir jetzt 200 Euro Rabatt auf ein Marken-Gerät

Denn bei diesem Deal rutscht der Preis für ein Smartwatch-Bundle tatsächlich um satte 200 Euro in die Tiefe. Dabei handelt es sich um hochwertige Watches der Marke Huawei, einem der Top-Hersteller von eben jenen Gadgets. Wie genau die Aktion funktioniert und welche Smartwatches du dir günstiger sichern kannst, erfährst du hier.

Huawei Watch GT 5 (Pro): So winken 200 Euro Rabatt bei der Top-Smartwatch

Die Huawei Watch GT 5 Pro ist aus Titan und Keramik gefertigt, was sie zu einem echten Hingucker an deinem Handgelenk macht. Das AMOLED-Farbdisplay zeigt dir deine Gesundheitsdaten und Nachrichten mit einer Auflösung von 466 × 466 Pixeln an. Dir stehen hier über 100 verschiedene Sportmodi sowie eine Schlafüberwachung und eine EKG-Funktion zur Verfügung. Ihr Akku hat eine ordentliche Laufzeit von bis zu 14 Tagen.

Es gibt sie in zwei verschiedenen Größen, 46 mm und 42 mm. Die 46 mm Variante mit einem Armband aus Titan kostet dich 459 Euro. Zum Jubiläum packt dir Huawei aber auf Wunsch noch eine zweite GT 5 Pro in 42 mm mit einem weißen Keramikarmband ins Paket. Für diese zahlst du nicht wie sonst 499 Euro, sondern nur 299 Euro. Dadurch bekommst du beide Uhren für insgesamt 758 Euro und sparst dir so 200 Euro. Um dir das Angebot zu sichern, musst du im Bereich „Paket“ die zweite Smartwatch statt der HUAWEI FreeBuds 5i auswählen. Zusätzlich kannst du noch den Code AJANSTOREHW10 anwenden und den Preis auf 712,10 Euro drücken.

Das Angebot zur Standardausführung der Watch GT 5 kann sich ebenfalls sehen lassen. Die GT 5 mit einem Gehäuse aus Aluminium sorgt für einen eher sportlichen Look. Ansonsten unterscheiden sich die beiden Uhren nur geringfügig in einigen Features. Beide sind etwa wasserfest, aber nur die GT 5 Pro verfügt über spezielle Tauchzertifizierungen.

Im Shop des Herstellers bekommst du auch diese Smartwatch im Doppelpack. Für die 46-mm-Version mit einem braunen Lederarmband zahlst du 249 Euro. Die 41-mm-Variante gibt es in diesem Paket bereits für 159 Euro dazu. Da sie ansonsten 249 Euro kostet, sparst du dir so insgesamt 90 Euro. Auf der Angebotsseite scrollst du dafür einfach ein wenig nach unten und kannst dich entweder für gratis FreeBuds SE 2 oder die 41-mm-Watch GT 5 entscheiden. Auch hier gilt der Code AJANSTOREHW10 und sorgt für noch mehr Sparpotential.



Noch mehr Sparangebote bei Huawei

Wie eingangs bereits erwähnt, liefert Huawei noch weitere Vorteile, die sich wirklich lohnen können. Für jeden Einkauf gibt es nun die fünffache Menge an Sammelpunkte. Dabei entspricht jeder ausgegebene Euro nun fünf Punkten statt einem. 100 Punkte kannst du dann in einen Euro Rabatt für künftige Einkäufe umwandeln. Außerdem gibt es bis zum 31. März laufend neue Flash-Sales. Fans der Marke können sich für den Newsletter anmelden und verpassen so kein Angebot mehr. Nachfolgend findest du noch eine Auswahl an Angeboten und den kommenden Flash-Sales, die du bei Interesse durchklicken kannst.

Das bietet dir das Jubiläum

→ Hier geht’s zum Huawei-Store

