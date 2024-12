Smartphone und Watch für 1 Euro zum 5G-Tarif

Teil des Bundles ist dabei ein 5G-Tarif mit 15 GB Datenvolumen, Allnet-Flat und weiteren Vorteilen wie der Möglichkeit, das Ganze mit eSIM abzuschließen. Dieser kostet dich monatlich lediglich 11,99 Euro. Als Geräte bekommst du währenddessen das Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, sowie die Redmi Watch 5 Active dazu – und das für einmalig nur 1 Euro! Wir schauen uns das Angebot mal genauer an.

So gut ist der Tarif-Deal wirklich

Das Xiaomi-Smartphone (zum Datenblatt) punktet mit einer hochauflösenden 200-MP-Hauptkamera, einem stylishen 120-Hz-Display und einer schnellen Ladefunktion. Der Speicher fällt mit 256 GB ebenfalls angenehm groß aus. Auf einen microSD-Slot musst du allerdings verzichten und auch die Leistung bleibt im Vergleich eher im mittleren Bereich. Dafür bekommst du mit der Redmi Watch 5 Active direkt noch eine Smartwatch des Herstellers mit dazu (zum Datenblatt). Wer keine High-End-Technik braucht, wird mit diesem Geräte-Doppelpack sicherlich glücklich.

Und das Wichtisgte: Momentan kannst du die Geräte bei Blau in Kombination mit verschiedenen Tarifen ziemlich günstig bekommen. Die Option mit 15 GB kostet dabei lediglich 11,99 Euro im Monat. Das Paket umfasst neben dem 5G-Datenvolumen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s im O2-Netz ebenso eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS.

Für das Smartphone und die Smartwatch zahlst du einmalig nur 1 Euro, hinzu kommen 4,99 Euro für den Versand. Ein Anschlusspreis fällt nicht an. Wenn du lieber auf eine physische SIM-Karte verzichten möchtest, ist auch die Nutzung einer eSIM möglich. Sollte dein aktueller Mobilfunkvertrag noch laufen, kannst du den Start der Zahlungen bis zu 90 Tage in die Zukunft verschieben. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten, die Geräte zahlst du in 36 Raten ab. Was das genau bedeutet und wieso du trotzdem recht flexibel bleibst, erklären wir dir jetzt.

Vertrag und trotzdem flexibel?

Der Handyvertrag läuft nämlich trotz 36 Raten auf die Geräte nur zwei Jahre. Du kannst nach Ablauf dieser Zeit dann einfach den Tarif kündigen und für das Smartphone und die Watch eine Abschlussrate zahlen. Wer hingegen weiterhin Blau-Kunde bleiben möchte, kann nach Ablauf der 24 Monate ganz easy den Tarif wechseln und die Geräte weiterhin abbezahlen. Du bleibst also maximal flexibel und kannst die monatlichen Kosten ordentlich drücken!