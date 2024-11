Samsung Galaxy S24 mit 65-Zoll-TV und 30 GB Tarif: O2 haut fettes Black Friday Schnäppchen raus

Hast du schon an ein Weihnachtsgeschenk für dich selbst gedacht? Bei O 2 wartet dein diesjähriges Präsent ganz geduldig auf dich. Was es zu holen gibt? Den O 2 Mobile M Tarif mit einem 65-Zoll-TV und dem Samsung Galaxy S24. Ob sich der Deal lohnt, schauen wir uns jetzt gemeinsam an.

Black Week bei O 2

Ein Handy oder einen Fernseher zum Tarif – das ist mittlerweile nichts mehr Neues. Aber gleich beides? Das haben wir selten gesehen. Bei O 2 steht gerade genau ein solches Bundle-Angebot zur Auswahl. Du bekommst das Samsung Galaxy S24, das mit einer starken Mehrfachkamera und einem leistungsstarken Prozessor zu überzeugen weiß. Wenn du mehr über das Oberklasse-Smartphone erfahren willst, dann schau doch mal in unser Datenblatt. Außerdem haben wir das S24 bereits getestet, den ausführlichen Bericht dazu liest du hier.

Neben dem Galaxy S24 versteckt sich in diesem Angebot auch noch ein 65 Zoll Crystal UHD TV von Samsung. Der Smart-TV ist in der Lage, Inhalte und Farben auf 4K-Qualität hochzuskalieren und liefert dir dadurch ein besonders realistisches und kontrastreiches Bild. Die Wiederholrate von 50 Hz ist dabei für die meisten Inhalte gänzlich ausreichend, zum Zocken könnte das aber etwas wenig sein. Der Fernseher kommt mit insgesamt drei HDMI-Anschlüssen sowie Bluetooth 5.2 und Wi-Fi 5 daher.

Egal, ob der Fernseher oder das Samsung Galaxy S24 das Produkt deiner Begierde ist. Bei O 2 bekommst du beides in Kombination mit dem Mobile M Tarif mit 30 GB. Dank des Grow-Vorteils wächst dein Datenvolumen jedes Jahr um weitere 5 GB an. Gesurft wird mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s im 5G-Netz. Allnet-Flat für Telefon und SMS sowie EU-Roaming inklusive.

Rechnet sich der Deal ums Samsung Galaxy S24?

Alles in allem musst du hier 1 Euro für die Geräte sowie 39,90 Euro für den Versand zahlen. Der Tarif kostet dich 49,99 Euro über eine Laufzeit von 36 Monaten hinweg. Insgesamt belaufen sich die Kosten also auf 1.849,54 Euro. Wenn wir die einzelnen Gerätepreise von diesem Wert abziehen, rauscht die Rechnung dramatisch in den Keller. Für das Samsung Galaxy S24 sind normalerweise 688 Euro fällig (Preisvergleich). Der 65-Zoll-Riese kostet dich ohne Tarif 599 Euro (Preisvergleich).

Damit liegen wir bei 562,54 Euro. Aufgeteilt auf 36 Monate errechnen sich so Effektivkosten von rund 15,63 Euro für den Tarif. Für den O 2 Mobile M ist das ein richtig guter Preis, denn eigentlich würde dich dieser Vertrag ohne Geräte bereits 24,99 Euro monatlich kosten.

Aufgepasst: Der Sparfaktor wächst noch weiter an, denn zu deiner Bestellung bekommst du noch drei Monate O 2 -TV gratis on top. Hier stehen dir über 130 Sender und Mediatheken in HD-Qualität zur Verfügung. Du kannst auf bis zu vier Geräten gleichzeitig streamen und praktischerweise deine Lieblingssendungen pausieren oder neu starten – eine richtig gute Alternative zum Kabelfernsehen also, mit der du deinen brandneuen 65-Zoll-TV und das Samsung Galaxy S24 direkt einweihen kannst.