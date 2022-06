Dieser Rabatt-Trick endet bald: So bekommst du einen Top-Beamer mehr als 400 Euro günstiger

Dieser Deal ist aus gleich mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Eigentlich gibt es bei mobilcom-debitel eher Handys und diese meist mit einem Vertrag gekoppelt zu kaufen. Völlig anders gestrickt ist das Angebot, das wir jetzt in dem Online-Shop gefunden haben. Es handelt sich um einen kleinen Beamer mit großer Wirkung.

Beamer von Samsung im Angebot – Rabatt-Trick Teil 1: 250 Euro Abzug

Satte 100 Zoll kannst du mit dem kleinen Samsung „The Freestyle“ Beamer auf eine genügend große Wand werfen. Kleiner geht natürlich immer. Das hat seinen Preis. Eigentlich kostet der Samsung-Beamer in Spot-Optik knapp 1.000 Euro (UVP). Nun kommt das aktuelle Angebot zum Tragen.

Der Anbieter nimmt 250 Euro vom Preisschild weg und bietet den Beamer zum Kampfpreis von 749 Euro an. Das ist der derzeitige Bestpreis. Auf dem Markt werden sonst mindestens 773 Euro. Auf dem Markt ist der Full-HD-Beamer erst seit einem guten halben Jahr. Für unter 800 Euro gab es ihn lange Zeit nicht, so günstig wie jetzt war er noch nie.

Die rund 750 Euro bei mobilcom-debitel sind also in jeder Hinsicht ein wirklich gutes Angebot. Bespielt wird der Beamer über HDMI oder kabellos via AirPlay, WLAN (App) oder Bluetooth. Die Technik im Inneren sorgt dafür, dass das Bild stets optimal und gerade ausgerichtet an die Wand geworfen wird – selbst wenn der Beamer schief steht. Auch ein USB-Slot ist mit dabei und im Lieferumfang findet sich eine Fernbedienung für bequeme Diashow-Abende. Und für ganz Faule: Auch per Sprachassistent (Alexa, Bixby) ist der Beamer steuerbar.

Im Angebot: Der Samsung-Beamer „The Freestyle“

5W-Lautsprecher geben den Ton der Peripherie wieder. Allerdings ist das nicht mehr als ein Selbstzweck, damit überhaupt Ton kommt. Für ein richtiges Heimkinogefühl solltest du dich um entsprechende Zusatz-Ausrüstung via HiFi-Anlage, Soundbar oder mindestens einen ordentlichen Bluetooth-Speaker kümmern.

Der Rabatt von 250 Euro auf den Ursprungspreis und das Unterbieten der Konkurrenz im Online-Geschäft ist übrigens nicht alles. Der nächste Rabatt-Trick gilt allerdings nur noch kurze Zeit.

Rabatt-Trick Teil 2 und 3: Cashback (endet bald) und IPTV

Noch besser wird die Angebots-Lage durch die Neben-Aktionen. Zum einen gewährt Samsung als Hersteller – völlig unabhängig vom Angebot – derzeit einen Cashback-Vorteil auf einige Produkte. Darunter fällt auch der Freestyle Beamer. In dem Falle kannst du dir nach dem Kauf 100 Euro zurückerstatten lassen, wenn du das Gerät auf der Aktionsseite von Samsung registrierst. Definierst du die Rückerstattung als zusätzlichen Rabatt, kostet der Beamer nun nur noch 649 Euro. Allerdings: Die Cashback-Aktion von Samsung endet schon in wenigen Tagen – am 12. Juni.

Aus eigenem Haus legt mobilcom-debitel aber auch noch etwas dazu. Hier gibt es zwar kein Geld, aber einen sinnvollen Vorteil, der sein Geld theoretisch wert ist. Für den Kauf des Beamers wirst du mit 6 Gratis-Monaten für den IPTV-Dienst waipu.tv Perfect Plus belohnt. Insgesamt hat der Dienst einen Gegenwert von 12,99 Euro pro Monat – insgesamt also 77,94 Euro.

Mit waipu.tv kannst du alle öffentlichen und privaten Sender live streamen. Außerdem sind sogar einige Pay-TV– und sonst nicht empfangbare Sparten-Sender inkludiert. Daneben gibt es eine große Online-Videothek mit Video-On-Demand-Inhalten und du kannst Live-Inhalte in einem großen Online-Speicher aufnehmen und per App von überall aus abrufen.

Rechnen wir alle Rabatte zusammen, kommen wir auf einen Preisvorteil von über 425 Euro für den einst fast 1.000 Euro teuren Beamer. Der Mammutanteil fällt dabei auf den Rabatt im Shop und den Cashback-Vorteil von Samsung selbst.