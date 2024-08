Preissturz: Absolut wild, was dieser Saugroboter für weit unter 300 Euro alles kann

Wer wünscht es sich nicht: Nach getaner Arbeit einfach die Beine hochlegen und sich um nichts mehr kümmern müssen? Besonders in Haushalten mit Haustieren oder Kleinkindern ist daran aber meist nicht zu denken. Katzenhaare, Essensreste und Co. wollen regelmäßig beseitigt werden. Abhilfe schafft da ein Saugroboter, der in einem auch feucht durchwischen kann. Und einen solchen gibt’s jetzt bereits für deutlich unter 300 Euro.

Saugen, Wischen, Entleeren: Das alles für nur 279 Euro?

Bei MediaMarkt heruntergesetzt ist der Shark RV2600WSEU Al Ultra Saugroboter. Das Besondere: In dieser Preisklasse bekommst du sonst meistens nur simple Saugroboter – höchstens mit einem einfachen Wischtuch, das hinter dem Robo hergezogen wird. Dieses Modell setzt jedoch auf Ultraschall-Wischen mit 100 Mal schrubben pro Minute. Dadurch werden selbst hartnäckige und klebrige Schmutzreste effektiv vom Boden entfernt.

Ebenfalls unüblich für unter 300 Euro: eine Absaugstation, die den Inhalt des Saugroboters automatisch entleert. Aber auch die ist hier dabei und sorgt dafür, dass du bis zu einem Monat lang keinen Staubbehälter leeren musst. Der Roboter staubsaugt dein Zuhause also mehrere Wochen komplett autark. Dabei praktisch ist auch die sogenannte Anti Hair Wrap-Technologie, die verhindert, dass sich (Tier-)Haare in der Bürste verheddern – auch hier musst du also nicht ständig selbst Hand anlegen.

Außerdem cool: Bereiche, in denen besonders viel Schmutz entsteht – etwa in der Küche oder dem Eingangsbereich – kannst du vorab markieren. Hier putzt der Saugroboter dann besonders gründlich durch und fährt ein zweites Mal über die entsprechenden Stellen. Nach bis zu 110 Minuten Reinigungszeit fährt der Haushaltsroboter von selbst in seine Station und lädt sich wieder auf. Übrigens kannst du dem smarten Helfer nicht nur per App, sondern auch per Sprachassistent einen Putzauftrag erteilen. So musst du nicht einmal dein Handy zur Hand nehmen, wenn du in der Küche gekleckert hast.

60 Prozent Rabatt: So gut ist der Saugroboter-Deal im Detail

Schauen wir abschließend auf den Preis, denn der ist mindestens genauso spannend wie das Gerät selbst. Vom UVP (699,99 Euro) zieht MediaMarkt nämlich gerade über 400 Euro beziehungsweise 60 Prozent ab und verkauft den Haushaltsroboter so für nur noch 279 Euro. Und das ist ein richtig guter Preis. Blickt man auf den Preisvergleich und -verlauf, sieht man: Kein anderer Anbieter ist gerade günstiger und zuletzt kostete er meist zwischen rund 360 und 400 Euro. Der Zeitpunkt zum Kauf ist somit ideal.