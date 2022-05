O₂ Geburtstagsangebot: Fettes Datenvolumen mit Galaxy Z Flip3 für 38 Euro – Smartwatch geschenkt

Der O₂ Grow Tarif ist ganz neu im Sortiment des Mobilfunkanbieters, nur für kurze Zeit überhaupt buchbar und er spricht Menschen mit einem hohen Bedarf an mobilem Datenvolumen an. Denn hier stehen dir im ersten Vertragsjahr bereits stolze 40 GB im Monat zur Verfügung. Und die Besonderheit des Tarifs: Mit jedem weiteren Jahr steigt dein monatlich verfügbares Datenvolumen um 10 GB an.

So kannst du nach einem Jahr bereits 50 GB im Monat nutzen, nach zwei Jahren 60 GB – und immer so weiter. Theoretisch ist hierbei eine Steigerung auf bis zu 240 GB möglich. Dafür müsstest du den Vertrag jedoch 20 Jahre halten. Die Kosten bleiben dabei dieselben, wie einst mit dem Startvolumen von 40 GB. Einzeln kostet der 5G-Mobilfunktarif 29,99 Euro. Bist du unter 29 Jahre alt, bekommst du den mitwachsenden Geburtstagstarif sogar für nur 19,99 Euro im Monat. Und für rund 8 Euro mehr im Monat kannst du dir jetzt zusätzlich das extravagante Galaxy Z Flip3 sichern.

Die 8-Euro-Aufpreis-Rechnung gilt allerdings nur für die Option mit 36 Monaten Laufzeit. Bei klassischen 24 Monaten sind es 49,99 Euro. Unter anderem, weil der Tarif mit der Zeit immer besser wird, ist es jedoch zumindest eine Überlegung wert, den Tarif so zu strecken. Nach dieser Zeit sinkt der Preis auf die Regel von 29,99 Euro (das Smartphone ist dann abbezahlt) und du nutzt schon 70 GB Datenvolumen monatlich.

Faltbares Smartphone mit Hingucker-Charakter – das Galaxy Z Flip3.

O₂ Grow: Der mitwachsende Handy-Tarif für Vielnutzer

Der große O₂ Grow Tarif lohnt sich somit zum einen für alle Nutzer, die unterwegs häufig Videos streamen. Schaust du zum Beispiel in der Bahn Filme und Serien bei Netflix in hoher Qualität, verbrauchst du rund 3 GB pro Stunde. Somit lohnt es sich für dich auch, wenn dir Jahr für Jahr mehr Datenvolumen zur Verfügung stehen. Generell hast du am meisten von dem Tarif, je länger du dabei bleibst.

Zum anderen lohnt sich der Tarif dank Connect Option für Nutzerinnen und Nutzer, die mit mehreren Geräten unterwegs surfen möchten. Denn der Tarif lässt sich auf bis zu zehn Geräten gleichzeitig nutzen. So kannst du also beispielsweise auch dein Tablet, dein Notebook oder deine Smartwatch neben dem Smartphone mit einem mobilen Internet-Zugang ausstatten. Oder: Du versorgst die Geräte deiner Familie zusätzlich mit Internet.

Im Geburtstagsangebot ist aber nicht nur der O₂ Grow Tarif allein. Sondern: Du kannst ihn dir auch in Kombination mit dem ausgefallenen Samsung Galaxy Z Flip3 5G sichern, dass sich einfach auf Hosentaschenformat zusammenklappen lässt. Die Möglichkeit für 5G bieten sowohl Tarif als auch Handy – so bist du auch für die Zukunft bestens gewappnet.

Und jetzt folgt ein weiterer Clou: Kaufst du dir bis zum 6. Juni das faltbare Galaxy-Smartphone, kannst du dir zusätzlich eine Galaxy Watch4 im Wert von bis zu 349 Euro (UVP) sichern. Für den O₂ Grow Tarif mit Galaxy Z Flip3 (128 GB) und Smartwatch zahlst du im Monat 37,99 Euro (bei 36 Raten). Mit 256 GB Speicherplatz zahlst du bei 36 Raten 38,99 Euro monatlich. Hinzu kommen einmalig ein Euro Anzahlung für das Smartphone sowie 4,99 Euro Versandkosten. Den Anschlusspreis schenkt dir O₂.