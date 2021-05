Die neuen Nokia Smart TV Modelle kommen in zwei Größen, in 39 Zoll (98 cm) sowie in 43 Zoll (108 cm). Das Display des kleineren Fernsehers löst dabei in HD auf, das größere Modell sogar in brillantem Full-HD. Hinter den Fernsehgeräten und Set-Top-Boxen der Marke Nokia steckt der österreichische Lizenznehmer StreamView – europäische Qualität ist deshalb auch bei den Fernsehern von Nokia die Devise.

Als Betriebssystem kommt auf beiden Fernsehern Android TV zum Einsatz, das eines der vielseitigsten TV-Erlebnisse überhaupt bietet. So stehen im Google Play Store bekannte Entertainment-Marken wie Netflix, Amazon Prime Video oder Disney+, aber auch deutsche Angebote wie Joyn und TV NOW laufen auf Android TV. Nicht zuletzt bieten die Mediatheken von ARD, ZDF und ARTE einen riesigen Fundus an interessanten Programmen und sind ebenfalls auf der Plattform verfügbar. Die Google-Angebote Play Filme und YouTube sind selbstverständlich ebenfalls mit von der Partie.

Wenn du lieber einfach drauflos zappst, empfangen die Nokia Smart TVs lineare Fernsehprogramme über die DVB-Standards T2, C und S2. Und für Räume ohne Fernsehbuchse stehen im Play Store unzählige IPTV-Anbieter zur Verfügung, etwa waipu.tv, Zattoo oder Magenta TV.

Dank des eingebauten Google Assistant lassen sich viele Inhalte auch per Sprache finden. Doch nicht nur das: Auch deine Smart-Home-Geräte kannst du per Sprachbefehl via Fernseher steuern. Wie diese und unzählige weitere Funktionen der Nokia Smart TVs sich in der Praxis bewährt haben, kannst du in unserem Testbericht zum Nokia Smart TV 5000A nachlesen.

Amazon-Angebot: So günstig sind die Nokia Smart TVs jetzt

Die neuen Fernseher-Modelle 3900A mit 39 Zoll und 4300B mit 43 Zoll sind ab sofort in Deutschland und Österreich bei ausgewählten Fachhändlern zu einem unverbindlichen Verkaufspreis von 369 Euro (3900A) und 399 (4300B) Euro erhältlich. Noch günstiger zu haben sind die innovativen Smart TVs in den Angeboten bei Amazon. Der Aktionspreis des 3900A liegt bei 289,99 Euro und das größere Modell kann für 339,99 Euro geschnappt werden. Auch den ganz kleinen 24-Zoll-Fernseher gibt es während der Amazon-Aktion günstiger. Er kostet 229,90 Euro. Die Aktion gilt für anderthalb Wochen, Start ist am 4. Mai, dem “Star-Wars-Tag”.

