Netto mit Preis-Kracher: Großer 4K-UHD-Fernseher irre günstig

Einen großen Fernseher zum Top-Preis kaufen? Bei Netto Marken-Discount ist das ab sofort im Rahmen einer Sonderaktion möglich. Allerdings nicht in den Filialen des Einzelhändlers, sondern im Netto-Onlineshop. Denn dort steht jetzt der 4K-UHD-Fernseher JVC LT-50VA3355 mit satten 33 Prozent Rabatt zur Verfügung. Dabei handelt es sich um einen 50-Zoll-Fernseher, bei dem Android als Betriebssystem vorinstalliert ist. Du kannst also viele Apps, die du von deinem Handy schon kennst, auch auf dem Fernseher nutzen.

Netto mit neuem 4K-UHD-TV-Kracher

Neben einer hohen Auflösung (3.840 × 2.160 Pixel) unterstützt der Fernseher sechs Bildmodi und bietet verschiedene Technologien zur Bildoptimierung wie HDR10, Dolby Vision oder Mirco Dimming. Dank integriertem Triple-HD-Tuner ist ein Einsatz des Fernsehers sowohl an einer Zimmerantenne als auch an einem Kabel- oder Satellitenanschluss möglich. Externe Geräte lassen sich über drei HDMI- und zwei USB-Ports anschließen. Zugang zum Internet ist über WLAN und einen LAN-Anschluss möglich – auch eine Bluetooth-Schnittstelle ist an Bord.

JVC LT-50VA3355 Android TV

Zu weiteren Extras gehören unter anderem der Google Assistant für Sprachbefehle, ein integrierter Medien-Player, ein Sleep-Timer und eine Kindersicherung. Der Energieverbrauch liegt im SDR-Modus bei 54 Kilowattstunden (kWh) pro 1.000 Nutzungsstunden, im HDR-Modus im gleichen Zeitraum bei 101 kWh. Pro Jahr musst du entsprechend bei einem angenommenen Strompreis von 30 Cent pro kWh mit Stromkosten in Höhe von rund 35 (SDR) respektive 66 Euro (HDR) rechnen. Die Audio-Ausgangsleistung gibt der Hersteller mit 2 × 10 Watt an.

Gutes Angebot? Absolut!

Und der Preis? Der liegt normalerweise bei 479,99 Euro. Das ist zumindest der unverbindliche Verkaufspreis (UVP), den Netto selbst angibt. Abzüglich 33 Prozent Rabatt kannst du dir den JVC-Fernseher aktuell für 319,99 Euro sichern. Einmalig kommen nur 5,95 Euro Versandkosten hinzu, sodass du in Summe knapp 326 Euro bezahlen musst. In anderen Onlineshops werden derzeit laut Preisvergleich mindestens knapp 330 Euro für den JVC LT-50VA3355 fällig. Das unterstreicht das Schnäppchen-Potenzial.

Übrigens: Gibst du am Ende der Bestellung den Gutscheincode N-GUTSCHEIN-30 ein, darfst du dich zudem über einen 30-Euro-Gutschein für einen Einkauf in einer Netto-Filiale in deiner Nähe freuen. Rechnerisch kostet der Android-Fernseher dann sogar weniger als 300 Euro.

