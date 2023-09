Netto haut günstiges Balkonkraftwerk raus: Über 100 € billiger als bei der Konkurrenz

Dank eines unfassbar starken Rabatts in Höhe von 73 Prozent, kannst du dir bei Netto aktuell ein Veska Balkonkraftwerk bereits für lediglich 399,99 Euro sichern und zusätzlich noch einen 30 Euro Filial-Gutschein abgreifen. Im Vergleich zu anderen Anbietern im Netz sparst du so über 100 Euro! Was dir das Balkonkraftwerk bietet und worauf du achten solltest, erfährst du hier.

Plug&Play Balkonkraftwerk mit 600 Watt Ausgangsleistung zum Top-Preis

Egal, ob auf dem Balkon, dem Hausdach, der Garage oder einfach freistehend im Garten: Das Veska Balkonkraftwerk ist vielseitig einsetzbar und dank der Plug&Play-Funktionalität im Handumdrehen angeschlossen. Anschließend liefern dir die zwei Solarmodule eine Ausgangsleistung von 600 Watt. Der erzeugte Strom wird über das fünf Meter lange Schuko-Netzkabel und eine normale Steckdose umgehend in das Stromnetz deiner Wohnung eingespeist. In den Produktbewertungen bei Netto wird das Kabel jedoch von einigen Nutzern als zu kurz empfunden. Je nach Einsatzort kann es sich also lohnen, zusätzlich noch ein Verlängerungskabel zu kaufen.

Einmal in Betrieb soll dir das Balkonkraftwerk dank der PERC-Technologie selbst bei schwachem Licht eine hohe Leistung liefern. Laut dem Hersteller sparst du insgesamt im Schnitt bis zu 360 Euro Stromkosten pro Jahr. Wenn man dieser Rechnung Glauben schenkt, hast du den Kaufpreis für das Balkonkraftwerk bereits in knapp über einem Jahr wieder drin. Die tatsächliche Ersparnis ist aber selbstverständlich von verschiedenen Faktoren abhängig. Über das integrierte WLAN-Modul und die dazugehörige App hast du stets alle wichtigen Daten in Echtzeit im Blick.

Doch aufgepasst: Befestigungsmaterial für das Dach oder den Balkon ist im Lieferumfang nicht enthalten. Zum Glück gibt’s dieses bei Netto aktuell aber ebenfalls für 89,99 Euro im Angebot.

Dank 73 Prozent Rabatt: Netto liefert dir das beste Angebot im Netz

Der Preis darf aber ebenfalls nicht unerwähnt bleiben, immerhin handelt es sich bei dem Angebot um ein waschechtes Schnäppchen. Netto streicht vom UVP (1.489 Euro) des Balkonkraftwerks satte 73 Prozent, wodurch du nur noch 399,99 Euro für das Gerät zahlst. Hinzu kommen allerdings noch Versandkosten in Höhe von 72,95 Euro. Dennoch handelt es sich hierbei um einen tollen Deal, was auch ein Blick auf den Preisvergleich von idealo bestätigt. So sparst du bei Netto im Vergleich zur Konkurrenz rund 126 Euro und holst dir das Balkonkraftwerk zum aktuellen Bestpreis!

Besonders cool: Über den Code „FILIALGUTSCHEIN30“ sicherst du dir zusätzlich noch einen Filial-Gutschein in Höhe von 30 Euro, den du etwa bei deinem nächsten Einkauf vor Ort einsetzen kannst. Das Angebot ist übrigens nur noch bis zum 16. September gültig – schnell sein lohnt sich also.