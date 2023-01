Monitor für 99 Euro: Amazon verkauft Büro- und Gaming-Bildschirme zu Top-Preisen

Ein Acer Monitor für nur 99 Euro? Diesen Deal gibt’s, genauso wie weitere coole Bildschirm-Angebote, aktuell bei Amazon. Wenn du auf der Suche nach einem neuen Monitor bist, solltest du hier zuschlagen.

Nur 99 Euro – Das kann der Schnäppchen-Bildschirm

Mit einem Rabatt von 32 Prozent auf den UVP kostet der Acer EK240YC Monitor in 23,8 Zoll nur noch 99 Euro – das ist der absolute Tiefstpreis für das Gerät! Der Bildschirm ist mit einer Full-HD-Auflösung von 1920×1080 dpi ausgestattet und punktet dank des verbauten IPS-Panels mit einer guten Farbwiedergabe. Die Bildwiederholfrequenz beträgt 75 Hz. Falls du den Bildschirm für die ein oder andere Gaming-Session verwenden möchtest, profitierst du dabei von AMD FreeSync und der für diese Preisklasse ordentlichen Reaktionszeit von 5 ms.

Der Bildschirm eignet sich jedoch durchaus auch fürs Homeoffice: Dank Acer BlueLightShield und der Flicker-Less-Technology ist das Gerät auch bei einem langen Arbeitstag augenschonend. Zudem lässt sich der Monitor ergonomisch neigen, was Rückenprobleme vorbeugen kann. Leider fehlt dabei aber eine Funktion, um den Bildschirm auch in der Höhe zu verstellen. Bei den Anschlüssen setzt Acer auf einen HDMI 1.4-Slot, einen VGA-Anschluss sowie einen Audio-Out-Stecker. Der Stromverbrauch im Betrieb wird mit 16,68 W angegeben. Günstiger als für das momentane Preisschild von 99 Euro kamst du noch nie an den Acer-Monitor.

→ Acer EK240YC Monitor für 99 Euro

Gaming-Bildschirm mit Curved-Display

Deutlich kostspieliger ist hingegen der Acer Nitro XZ322QUS Gaming Monitor: Für 259 Euro bekommst du hier aber auch einen 31,5 Zoll großen Bildschirm mit Curved-Display geboten – der nicht nur optisch ordentlich etwas hermacht. Ausgestattet mit einer Auflösung von 2560×1440 dpi verfügt das Gerät über HDR400. Dadurch soll auf dem Bildschirm eine möglichst gleichmäßige Helligkeit mit starken Kontrasten und intensiven Farben dargestellt werden. Die Bildwiederholfrequenz beträgt bis zu 165 Hz, während die Reaktionszeit lediglich 1 ms beträgt. AMD FreeSync Premium sorgt gleichzeitig für stets flüssige Bilder. Unter anderem soll die Bildwiederholrate dadurch nicht unter 120 Hz fallen.

Das Display des Gaming-Monitors ist übrigens nicht nur gebogen, sondern außerdem rahmenlos. Dies lässt den bereits sehr breiten Bildschirm noch größer wirken und sorgt außerdem dafür, dass sich das Gerät optimal in ein Set-up mit mehreren Monitoren einfügt. Mit den Anschlüssen punktet der Bildschirm ebenfalls: So wurden nicht nur zwei HDMI 2.0-Slots verbaut, sondern auch noch zwei 1.2 Displayports sowie ein Audio-Out-Anschluss. Bei Amazon gibt’s den Monitor momentan im Angebot zum Tiefstpreis von 259 Euro. Dabei war der Bildschirm zwar schon mal zum gleichen Preis erhältlich, zuletzt schoss dieser jedoch wieder auf 299 Euro hoch. Für den Moment ein veritables Schnäppchen.

Falls diese beiden Monitore dir nicht zugesagt haben, wirst du vielleicht bei den weiteren Acer-Angeboten auf Amazon fündig.