Moderne Küchenmaschine bei Aldi: die günstige Thermomix-Alternative

Wer in der Küche eine gute Figur machen möchte, verfügt über eine moderne Küchenmaschine. Problem: Geräte wie der Thermomix TM6 kosten üblicherweise eine Menge Geld. Satte 1.359 Euro ruft Vorwerk für sein aktuelles Spitzenmodell auf. Da sind günstigere Alternativen natürlich gerne gesehen. Und eine solche kommt jetzt in den Onlineshop von Aldi – WLAN-Funktion inklusive. Wir zeigen dir, was die Küchenmaschine von Comv namens Cooking Boss alles kann.

Cooking Boss lässt sich per App und über großes Display steuern

Ausgestattet ist die neue Aldi-Küchenmaschine mit einem 7 Zoll großen Farbtouchscreen. Darüber lassen sich nicht nur die nutzbaren Funktionen einstellen (Rühren, Kneten, Mixen, Kochen, Dampfgaren, Emulgieren, Hacken, Pürieren, Schlagen und so weiter), sondern auch elf Geschwindigkeitsstufen im Rechtslauf. Hinzu kommen drei Geschwindigkeitsstufen im Linkslauf – etwa für die Zubereitung von Risotto. Außerdem ist die Comv Küchenmaschine gleichzeitig eine Küchenwaage (1.000 bis 5.000 Gramm) mit komfortabler Tarafunktion. Du kannst also die Anzeige der Waage jederzeit während der Zugabe von Zutaten auf Null setzen.

Der Hersteller verspricht abgesehen von 200 vorinstallierten Rezepten auch WLAN und eine App-Steuerung über das Smartphone oder Tablet. Per WLAN ist es zudem möglich, neue Rezepte über eine App hinzuzufügen und auf die Küchenmaschine zu übertragen. Die Leistung liegt bei maximal 1.500 Watt. Teil der umfangreichen Zubehör-Ausstattung sind ein Messbecher, Rühreinsatz, Spatel, Edelstahlklingeneinsatz, ein dreiteiliger Dampfgaraufsatz, Garkorb und ein Kochbuch. Das Volumen des Edelstahl-Mixbehälters der Küchenmaschine liegt bei 2,2 Litern. Verkauft wird sie ab dem 21. März mit zwei Jahren Garantie über den Onlineshop von Aldi; ohne zusätzliche Versandkosten.

Aldi-Küchenmaschine: Deutlich preiswerter als ein Thermomix

Der Preis: 349 Euro. Damit ist die Aldi-Küchenmaschine deutlich preiswerter als der Ferrari unter den vergleichbaren Produkten von Vorwerk. Und für die meisten Ansprüche muss es gar nicht ein teurer Thermomix sein, um die eigenen Ansprüche für einen smarten Helfer in der Küche zu erfüllen. Wenn du also eine solide ausgestattete Küchenmaschine suchst, ist das Aldi-Angebot praktisch wie gemalt für dich.