Telekom-Netz für unter 6 Euro: So holst du dir den Mega-Deal

Ein wenig wird es noch dauern, aber bis 2026 wollen die Deutsche Telekom und die Deutsche Bahn das Mobilfunknetz der Telekom zusammen so weit ausbauen, dass du in jedem Fernverkehrszug der Bahn mit 200 Mbit/s online gehen kannst. Die Telekom gab heute Einblick in die Pläne.