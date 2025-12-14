Smartes Heizkörperthermostat: Eve zeigt neue Lösung

Schon beim ersten Blick wird eindeutig, dass Eve seiner Philosophie treubleibt und enormen Wert auf das Design und die Smart-Home-Kompatibilität legt. Zudem ist die neue Generation mit Vorgängern kompatibel. Womit will das neue Eve Thermo sonst noch punkten?

Eve Thermo (5. Gen): Das kann das neue smarte Heizkörperthermostat

Eve hat also die nächste Generation seines smarten Heizkörperthermostats auf den Markt gebracht. Das erneuerte Eve Thermo hat ein schickes Design und bietet Standards wie Matter und Thread. Das Gerät selbst hat abgerundete Ecken und besticht mit einem Mix aus einer matten und einer glänzenden Oberfläche.

Eve Thermo (5. Gen)

Wie üblich funktioniert die Bedienung via Siri, Alexa oder Google Assistant, über die Eve- oder Home-App, oder direkt am Thermostat. Selbstverständlich benötigst du eine kompatible Steuerzentrale. Aber das Beste ist weiterhin: Eve verzichtet auf Abo-Modelle. Und auch ein Account ist nicht notwendig. Somit bleiben deine Daten immer bei dir.

Die Eve-App verfügt über Kernfunktionen eines Heizkörperthermostats. Dazu gehören Raumprofile, Schnellzugriffe, autonom laufende Zeitpläne direkt auf dem Gerät, getrennte Werktags-/Wochenend-Temperaturen und die Möglichkeit, Temperaturunterschiede zwischen Gerät und Raummitte einzukalibrieren. Das neue Eve Thermo ist ab sofort für 79,95 Euro bei Amazon erhältlich.

Weitere Neuheit angekündigt

Das Eve Thermo ist nicht die einzige Neuerung. Ab dem ersten Quartal 2026 kommt mit Eve Thermostat eine Wandlösung für wassergeführte Fußbodenheizungen in den Handel. Wenig überraschend setzt Eve auch hier auf die gleiche Designsprache und die gleiche technische Basis – also Thread und Matter. Der Preis wird bei 119,95 Euro liegen.

Jetzt weiterlesen Irre günstige Tado-Alternative! Heizkörperthermostat Kasa KE100 im Test