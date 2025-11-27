Das Smart Home der Zukunft: Wie Samsung still und heimlich Oberhand gewinnt

Smart Home ist kein teures Vergnügen mehr. Es gibt unzählige Hersteller, die eine Vielzahl intelligenter Geräte zu erschwinglichen Preisen anbieten. Wir erklären dir in unserem Podcast „überMORGEN“ wie der aktuelle Stand ist, wie die Zukunft des smarten Zuhauses aussieht und welche Hersteller dabei besonders herausstechen.

Smart-Home-Experte klärt auf

Unser Host Johanna Müssiger spricht dafür mit unserem Smart-Home-Experten Thomas Kern. Er hat unzählige Smart-Home-Geräte wie Saugroboter, Smart Locks und intelligente Lampen getestet. Allerdings testet er nicht nur beruflich viel, sondern bringt auch seine persönlichen Erfahrungen mit dem Smart-Home-System Apple Home mit.

In den Rubriken Tech-Check, Tech-Ticker und Zukunftsrausch verraten wir dir, warum Samsung SmartThings als einzigartiges Smart-Home-System gilt und worauf du beim Kauf smarter Geräte achten solltest. Und hier geht es direkt zur Folge bei deinem Podcast-Anbieter:

überMorgen anhören und abonnieren

Informativ, Unterhaltsam, Positiv – das ist überMORGEN, der neue Podcast von inside digital! Wir machen Lust auf morgen. Alle zwei Wochen. Überall dort, wo es Podcasts gibt.

Egal, ob du ein Technik-Enthusiast, ein Neuling in der Welt der Technologie oder einfach neugierig auf die Zukunft und Innovationen bist, diese Folge bietet dir spannende Informationen und Einblicke in die Welt von überMORGEN.

Hier kannst du den neuen Podcast von inside digital direkt abonnieren: Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, YouTube Music, Deezer, RTL+, Pocket Casts, RSS