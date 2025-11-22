Alles wird anders! Egal, ob Journalismus oder Social Media

Tja, irgendwie war die Folge ganz anders geplant, aber dann ließ mein liebster Podcast-Buddy Fabi ein kleines Bömbchen platzen – und ab da verlief die Folge komplett anders. Ich könnte dir jetzt erzählen, was er da für eine Information rausgehauen hat, aber hey – hör es dir lieber selbst an!

Hier kannst du in die aktuelle Folge der Casa Casi reinhören: Journalismus, Content, Social Media – alles wird anders

Die Welt dreht sich weiter, auch im Internet

Wir kamen wieder einmal auf unsere eigene Branche – den Journalismus – zu sprechen. KI und mit ihr die großen Tech-Konzerne, allen voran Google, werfen dem Journalismus mächtige Knüppel in die Beine. Darauf müssen wir uns einstellen, aber irgendwie auch generell auf veränderten Content-Konsum.

Denn klar: Es geht nicht nur darum, dass uns Google das Leben schwer macht. Unsere Verhaltensweisen im Netz verändern sich. Wir schauen anders Videos, entwickeln vielleicht auch kürzerer Aufmerksamkeitsspannen und tappen noch leichter in die immer perfideren Algorithmus-Fallen. All das haben wir in der heutigen Folge ein wenig Revue passieren lassen. Entstanden ist also mehr ein Rückblick als ein neues Thema – aber es war der Situation entsprechend und daher auch passend, wenn du mich fragst.

