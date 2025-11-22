Alles wird anders! Egal, ob Journalismus oder Social Media

Profilbild von Carsten Drees Carsten Drees
2 Minuten
Diese Folge unseres Podcasts "Casa Casi" ist eine besondere geworden. Und sie wurde auch eine, die ganz anders war als geplant. Wir reden über unseren Podcast, über Journalismus und Content-Erstellung generell.
Casa-Casi-Logo, daneben Casi und im Vordergrund ein Teller mit Spaghetti und Smartphones
Casa Casi - der nextpit-PodcastBildquelle: Baruch Bürger / inside digital
Tja, irgendwie war die Folge ganz anders geplant, aber dann ließ mein liebster Podcast-Buddy Fabi ein kleines Bömbchen platzen – und ab da verlief die Folge komplett anders. Ich könnte dir jetzt erzählen, was er da für eine Information rausgehauen hat, aber hey – hör es dir lieber selbst an!

Die Welt dreht sich weiter, auch im Internet

Wir kamen wieder einmal auf unsere eigene Branche – den Journalismus – zu sprechen. KI und mit ihr die großen Tech-Konzerne, allen voran Google, werfen dem Journalismus mächtige Knüppel in die Beine. Darauf müssen wir uns einstellen, aber irgendwie auch generell auf veränderten Content-Konsum.

Denn klar: Es geht nicht nur darum, dass uns Google das Leben schwer macht. Unsere Verhaltensweisen im Netz verändern sich. Wir schauen anders Videos, entwickeln vielleicht auch kürzerer Aufmerksamkeitsspannen und tappen noch leichter in die immer perfideren Algorithmus-Fallen. All das haben wir in der heutigen Folge ein wenig Revue passieren lassen. Entstanden ist also mehr ein Rückblick als ein neues Thema – aber es war der Situation entsprechend und daher auch passend, wenn du mich fragst.

Hör also gerne rein, und wie immer freuen wir uns riesig über ein bisschen Podcast-Liebe: Teile die Folge, empfiehl uns weiter, gib uns Sterne, wo es geht – und schreib uns dein Feedback. Viel Spaß mit der 171. Ausgabe der Casa Casi!

Show Notes 171:

Jetzt weiterlesen
Mach’s gut, Realität! Beenden KI-Videos Social Media?

Und was sagst du?

