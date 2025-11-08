Mach's gut, Realität! Beenden KI-Videos Social Media?

Wie sieht unsere Zukunft aus? Versinken wir bald alle im KI-Einheitsbrei und müssen akzeptieren, dass wir online öfter mit Bots als mit echten Menschen zu tun haben? Oder erleben wir dank Tools wie Sora 2 gerade einen riesigen Kreativitätsschub, weil Storytelling plötzlich ganz neue Möglichkeiten bekommt?

Ein neuer Realismus?

Okay, ich geb’s zu: Ich wollte unbedingt eine optimistische Folge aufnehmen – schließlich bieten uns KI-Tools unendlich viele Chancen, um kreative und spannende Inhalte zu schaffen. Aber wir haben es irgendwie schon geahnt: Es ist gar nicht so einfach, über künstliche Intelligenz und ihren Einfluss auf Social Media zu reden, ohne auch die Schattenseiten zu sehen.

Und ja, auch diesmal sind wir wieder bei eher düsteren Gedanken gelandet. Unser Blick auf Social Media und das Internet fällt gerade nicht besonders rosig aus. Aber vielleicht sehen wir das Ganze auch zu negativ. Vielleicht ist es sogar gut, dass Plattformen wie Vibes oder Sora kommen – wo man gar nicht mehr rätseln muss, ob etwas echt oder KI-generiert ist. Weil dort ohnehin alles KI ist.

Hört mal rein und sagt uns, wie ihr in die Zukunft des Contents blickt – egal ob bei Videos, Musik, Texten oder Bildern. In den Shownotes findet ihr außerdem Links zu früheren Folgen, in denen wir ähnliche Themen schon mal vertieft haben.

Und wie immer freuen wir uns riesig über ein bisschen Podcast-Liebe: Teilt die Folge, empfehlt uns weiter, gebt uns Sterne, wo es geht – und schreibt uns euer Feedback. Viel Spaß mit der 170. Ausgabe der Casa Casi!

