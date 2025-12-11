Laut mehreren Medienberichten plant Vodafone höhere Preise für seine Mobilfunkverträge, insbesondere für die GigaMobil-Tarife. Stand jetzt wurden die Preise aber noch nicht erhöht. Konkrete neue Listenpreise kursieren bereits, vor allem für Verträge mit Smartphone. SIM-only-Angebote sollen weitgehend stabil bleiben, heißt es. Offizielle Angaben von Vodafone gibt es aber nicht.

Zusätzlich ist von Rabattaktionen und mehr Datenvolumen die Rede, die die höheren Listenpreise abfedern sollen. Es wird also erst offiziell verteuert, dann mit zeitlich begrenzten Rabatten gearbeitet, damit es auf den ersten Blick gar nicht nach einer Preiserhöhung aussieht. Für Neukunden bleibt aber entscheidend, ab welchem Stichtag welche Kombination aus Listenpreis und Rabatt wirklich gilt. Und genau das ist unklar.

Vodafone-Tarife werden teurer – nur wann, ist unklar

Laut giga.de sind das die neuen Listenpreise

GigaMobil XS (7 GB): 31,99 Euro pro Monat (alter Preis: 29,99 Euro)

GigaMobil S (25 GB): 41,99 Euro pro Monat (alter Preis: 39,99 Euro)

GigaMobil M (50 GB): 51,99 Euro pro Monat (alter Preis: 49,99 Euro)

GigaMobil L (280 GB): 61,99 Euro pro Monat (alter Preis: 59,99 Euro)

GigaMobil XL (unlimited): 81,99 Euro pro Monat (alter Preis: 79,99 Euro)

Davon sollen dann jeweils 25 Prozent Aktionsrabatt abgehen.

Das Onlinemagazin teltarif nannte als Termin für die geplante Änderung den 10. Dezember, die Preise haben sich aber nicht verändert. Andere Medien berichten vom 16. Dezember. Auf Nachfrage hat Vodafone aber auch den 16. Dezember gegenüber inside digital dementiert. Bemerkenswert dabei: Die kommende Preiserhöhung selbst hat Vodafone nicht zurückgewiesen. Faktisch macht der Anbieter damit ein halbes Staatsgeheimnis daraus, wann genau er zur Kasse bitten will. Der Hintergrund: unklar! Immerhin: Wer bis zum unbekannten Stichtag seinen Vertrag abschließt, behält die Konditionen.

