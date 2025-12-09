Mit 5G+ Gaming räumt die Telekom Datenverkehr von NVIDIA GeForce NOW eine bevorzugte Behandlung im Mobilfunknetz ein. Basis ist dabei 5G Standalone mit einem eigenen Network Slice. Das ist ein reservierter Netzbereich für diesen Dienst. Dazu kommt die Technik L4S, die Verzögerungen und Paketverluste früh erkennt und reduziert. Die Folge: Reaktionszeiten sollen auch dann stabil bleiben, wenn eine Funkzelle stark ausgelastet ist. Vorfahrt für Spiele-Traffic also.

Gerade bei schnellen Titeln mit Controller- oder Touch-Steuerung kann das darüber entscheiden, ob Eingaben präzise ankommen oder nicht. Wichtig: Profitieren soll nur der entsprechend markierte Gaming-Verkehr. Andere Anwendungen werden nicht grundsätzlich beschleunigt.

Drei Monate GeForce NOW gratis – mit klaren Haken

Ab sofort gibt es über die MeinMagenta-App ein Magenta-Moments-Angebot: Drei Monate GeForce NOW Performance-Mitgliedschaft im Wert von 33 Euro ohne Zusatzkosten. Danach gelten die normalen NVIDIA-Preise.

Teilnehmen kannst du nur mit einem aktuellen MagentaMobil-Tarif, der seit August 2024 abgeschlossen wurde. Außerdem brauchst du ein kompatibles Smartphone. Und das dürfte für viele wohl das größte Hindernis sein. Zum Start sind das ausgewählte Samsung-Modelle der S24- und S25-Serie sowie das Fold 7. Erst später sollen weitere Geräte wie die Xiaomi-Modelle 15T und 15T Pro folgen.

Was bietet GeForce NOW?

GeForce NOW selbst streamt Spiele von RTX-Servern in der Cloud. Unterstützt werden laut Anbieter mehr als 2.300 Titel aus bekannten Games-Stores, zusätzlich stehen weitere Install-to-Play-Spiele und Free-to-Play-Hits bereit. Deine bereits gekauften Games kannst du ohne Download oder Update spielen. Spielstände werden in der Cloud synchronisiert.

Dass die Telekom ihr 5G+-Netz für mobile Spiele priorisiert, zeigt: Cloud-Gaming ist für den Konzern ein Prestige-Thema. Mit NVIDIA verbindet das Unternehmen darüber hinaus noch mehr: In München baut die Telekom zusammen mit NVIDIA ein gigantisches KI-Rechenzentrum. Für dich lohnt sich das neue Gaming-Angebot aber nur, wenn Tarif, Gerät und Spielebibliothek wirklich zusammenpassen.