Völlig unerwartet: Offizielles Godzilla-Spiel ist eine Woche lang kostenlos

Jede Woche kannst du bei Videospielen Geld sparen, indem du dir das aktuelle Angebot im Epic Games Store ansiehst. Die Qualität und das Genre der kostenlosen Spiele variieren stark, daher lohnt es sich, jede Woche vorbeizuschauen, um keine tollen Angebote zu verpassen. Wenn dir das Spiel der Woche nicht gefällt, kannst du es getrost auslassen. Diese Woche kannst du Godzilla Voxel Wars und Zoeti herunterladen.

Die kostenlosen Spiele dieser Woche

Zoeti

Diese Woche kannst du ein Spiel namens Zoeti kostenlos aus dem Epic Games Store herunterladen. In diesem rundenbasierten Roguelike geht es um ein Spielkartendeck, mit dem man Kartenkombinationen erstellen und Fähigkeiten im Kampf aktivieren kann. Du kannst dein Deck durch Kämpfe aufwerten, Upgrades entdecken oder Hilfe von den Einheimischen erhalten. Je weiter du spielst und fortschreitest, desto größer ist deine Chance, eine böse Macht zu besiegen, die das Land heimsucht.

Zoeti kostet normalerweise rund 16 Euro im Epic Games Store. Diese Woche kannst du das Spiel für eine begrenzte Zeit kostenlos herunterladen. Auf Steam hat das Spiel allgemein gute Kritiken erhalten. Der Hauptkritikpunkt ist die kurze Spieldauer, aber da der Preis diese Woche auf Null sinkt, solltest du dir das Spiel für ein paar Stunden Spaß ansehen.

Lade Zoeti aus dem Epic Games Store herunter.

Dieses Spiel bietet eine niedliche Grafik und ein unterhaltsames Spielprinzip.

Godzilla Voxel-Kriege

Obwohl es letzte Woche nicht angekündigt wurde, kannst du diese Woche ein zweites kostenloses Überraschungsspiel herunterladen. Dieses Spiel heißt Godzilla Voxel Wars und wurde von einer Tochtergesellschaft des Unternehmens entwickelt, das den Original-Godzilla entwickelt hat. Der Name des Spiels ist also weit mehr als nur ein billiger Versuch, durch einen populären Namen einen Hype zu erzeugen.

Das Spiel selbst ist ein spannendes Strategiespiel, das mit Rätseln und einer völlig originellen Geschichte aufwartet. Die Welt dieses Spiels hat zwei Seiten, durch die du dich bewegen musst. Die Oberfläche und das, was darunter liegt, bieten grenzenlose Herausforderungen und knifflige Rätsel. Das Spiel kostet normalerweise etwa 14 Euro, aber bis nächsten Donnerstag kannst du es kostenlos herunterladen.

Lade Godzilla Voxel Wars aus dem Epic Games Store herunter.

Dieses Spiel wurde von den Machern von Godzilla entwickelt.

Nächste Woche kostenlos im Epic Games Store

Universe for Sale

Dieses bizarre Spiel entführt dich in den Weltraum. Universe for Sale handelt von einer jungen, besorgten Frau, die ein ganzes Universum in ihrer Handfläche erschafft. Ihr Zuhause ist eine Raumstation, die in den Wolken des Jupiters liegt. Wirst du dieses seltsame Universum kaufen?

Universe for Sale ist ein handgezeichnetes Abenteuerspiel. Es hat alles, was ein gutes Weltraumabenteuer braucht, von mysteriösen Kultisten bis zu baufälligen Kolonien, die den Planeten umgeben. Das Spiel verzichtet auf die typische saubere Sci-Fi-Ästhetik und entscheidet sich stattdessen für eine gemütliche, unübersichtliche Weltraum-Tee-Shop-Atmosphäre. Wenn du also auf der Suche nach einem Spiel bist, das dich in den Weltraum entführt, ohne Klischees zu wiederholen, könnte dieses Spiel genau das Richtige für dich sein.

Lade Universe for Sale aus dem Epic Games Store herunter.