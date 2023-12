Mehr Komfort & Sicherheit: Smarte Türklingel mit Kamera im Weihnachts-Sale

Nur noch kurze Zeit kannst du dir diese starke Videotürklingel von Reolink zum absoluten Spar-Preis sichern. Der große Weihnachts-Sale des Herstellers läuft nämlich nur noch bis zum 22. Dezember und liefert dir hier zahlreiche tolle Angebote. Ein Highlight ist dabei die smarte Video Doorbell, die gleichzeitig für mehr Komfort und mehr Sicherheit bei dir zu Hause sorgt und jetzt für unter 100 Euro zu haben ist. Alle Infos zu der smarten Türklingel bekommst du hier.

Smarte Türklingel mit 2-Wege-Audio, 2K-Video & Co.

Eine normale Türklingel erledigt durchaus ihren Job – doch da geht noch mehr! Smarte Türklingeln wie dieses Modell von Reolink bieten dir im Vergleich zahlreiche Vorteile – allen voran in Sachen Komfort. Wer kennt es beispielsweise nicht: Du befindest dich gerade noch auf dem Heimweg und drohst dadurch, eine wichtige Lieferung zu verpassen? Mit der Videotürklingel von Reolink kannst du auch unterwegs mit dem Paketboten kommunizieren und ihm etwa einen geeigneten Abstellort vorschlagen. Hierfür sorgt 2-Wege-Audio samt Mikrofon und Lautsprecher.

Obendrein sendet die smarte Türklingel aber ebenfalls ein 2K-Videosignal mit einem Blickwinkel von 180°. Dadurch hast du genau im Blick, wer gerade vor der Tür steht – ohne diese öffnen zu müssen. Hier machen sich dann auch die zahlreichen Sicherheitsfunktionen bemerkbar. Die smarte Personenerkennung kann dich etwa informieren, sobald sich Unbefugte deiner Tür nähern. Gleichzeitig werden harmlose Haustiere oder Gegenstände erkannt und lösen daher keinen Alarm aus. Über einstellbare Bewegungszonen kannst du Fehlalarme ebenfalls vermeiden. Und dank Infrarot-LEDs bist du außerdem ebenso für die Nacht gewappnet.

Mit der smarten Türklingel hast du deinen Besuch im Blick

Die smarte Türklingel kann aber natürlich auch in der Kerndisziplin – dem Klingeln – mithalten. Den mitgelieferten Reolink Chime steckst du in deiner Wohnung einfach in eine Steckdose. Anschließend liefert dir das Gerät ein akustisches Signal, sobald jemand klingelt.

Wi-Fi oder PoE? Zwei Versionen im Angebot

Das klingt doch alles schon mal richtig gut, oder? Dennoch musst du vor dem Kauf noch eine kleine Entscheidung treffen. Die smarte Türklingel von Reolink gibt’s nämlich in zwei unterschiedlichen Versionen. Während das günstigere PoE-Modell über ein Ethernet-Kabel mit Strom und Internet versorgt wird, kannst du die Wi-Fi-Variante drahtlos in dein WLAN einbinden. Für den Strom brauchst du aber auch hier ein Kabel. Praktischerweise können beide Modell hierfür mit der normalen Türklingelverkabelung angebracht werden.

Preislich sind beide Videotürklingeln aktuell richtig günstig zu haben. Das PoE-Modell rutscht dank 23 Prozent Rabatt sogar unter die 100-Euro-Marke und kostet jetzt nur noch 92,99 Euro. Als WLAN-Variante kostet dich die smarte Türklingel hingegen 103,99 Euro.

→ Reolink Video Doorbell PoE für 92,99 Euro / auch bei Amazon erhältlich

→ Reolink Video Doorbell Wi-Fi für 103,99 Euro / auch bei Amazon erhältlich

Wer bei den starken Sicherheits-Geräten von Reolink noch sparen möchte, sollte sich allerdings beeilen. Der große Weihnachts-Sale läuft nur noch bis zum 22. Dezember. Alle weiteren Deals findest du dabei auf der Aktionsseite oder im offiziellen Amazon-Store des Herstellers.