Mega-Tarif: 20 GB Vodafone-LTE und Allnet-Flat für 10 Euro pro Monat

Der Anbieter Crash, der zu Klarmobil gehört, ruft wieder zur Top-Tarif-Aktion. Drei Tarife mit 10, 20 und 30 GB Datenvolumen sind jetzt zu absoluten Top-Preisen zu haben. Rechnerisch landest du bei allen deutlich unter der Marke von einem Euro pro Gigabyte. Aber auch die restlichen Daten lassen sich durchaus sehen.

Top-Tipp: 20 GB für ’nen Zehner

Mit insgesamt 60 Prozent Rabatt gegenüber dem eigentlichen Preis sticht der Tarif „Crash Allnet Flat 20 GB“ hervor. Für den Vertrag mit entsprechenden 20 GB Datenvolumen im Netz von Vodafone (LTE50) und echter Allnet-Flat (Anrufe und SMS) werden aktuell nur 9,99 Euro pro Monat Grundgebühr berechnet. Ein Anschlusspreis fällt nicht an, sodass keine weiteren Kosten für dich entstehen.

Mit dem LTE-Tarif mit bis zu 50 Mbit/s Downloadrate bist du gut aufgestellt, das Datenvolumen reicht locker für alle alltäglichen Anwendungen aus. Hinzu kommen ein paar Netz-Features, die deinen Empfang verbessern (WiFi-Call) beziehungsweise die Sprachqualität auf ein höheres Niveau heben (VoLTE).

→ Hier kannst du den Tarif buchen

30 GB für 17 Euro und 10-GB-Tarif mit 25-Euro-Bonus

Die beiden anderen Tarife im Angebot bieten im Kern ein ähnliches Programm. Sie führen dich ins Vodafone-Netz mit den enstprechenden Features und Zugaben. Einen extra zu zahlenden Anschlusspreis – sonst immerhin gut und gerne 40 Euro – gibt es bei den Angeboten nicht.

Der größte Tarif gibt dir dabei satte 30 GB Datenvolumen pro Monat mit. Damit kostet er dann 16,99 Euro Grundgebühr. Der kleinste Tarif bietet immer noch 10 GB und er kostet 9,99 Euro. Preislich ist er damit genauso teuer wie der 20-GB-Tarif, der damit insgesamt das deutlich bessere Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Allerdings bekommst du bei der 10-GB-Option noch einen 25-Euro-Bonus, wenn du deine Rufnummer mitnimmst. Den Bonus gibt’s bei den größeren Tarifen nicht.

Crash-Tarifaktion mit u. a. 20 GB für 10 Euro.

Kündigung nicht vergessen

Bei allen Tarifen gilt: Der Sonderpreis ist nur während der Mindestvertragslaufzeit (24 Monate) gültig. Das heißt: Kündigst du anschließend nicht, steigen die Kosten. Du solltest also rechtzeitig kündigen oder in einen dann neuen Tarif wechseln. Insgesamt ist diese Kostenfalle nicht mehr so dramatisch, da du selbst bei Vergessen einer Kündigung nach der Mindestlaufzeit monatlich aus dem Vertrag aussteigen kannst.