MediaMarkt wirft mit Samsung-Angeboten um sich: Galaxy S24 zum Bestpreis und mehr Kracher

Wer sich hochwertige Samsung-Technik günstig sichern möchte, sollte die aktuelle Rabatt-Aktion „Galaxy Top Deals” bei MediaMarkt nicht verpassen. Hier ist für fast jeden etwas dabei. Und das Beste: Du profitierst nicht nur von bis zu 54 Prozent Rabatt, sondern bekommst auch noch doppelte Punkte in deinem myMediaMarkt-Account gutgeschrieben. Die gesammelten Punkte kannst du später in einen MediaMarkt-Coupon eintauschen.

Galaxy S24 zum Bestpreis bei MediaMarkt

Vorweg: Die „Galaxy Top Deals“-Aktion läuft bis zum 31. Dezember bei MediaMarkt. Sollten die besten Angebote nicht bereits vorzeitig vergriffen sein, kannst du also in Ruhe die besten Deals heraussuchen. Wir helfen dir dabei und zeigen dir unsere Favoriten der Aktion.

Eines der besten Angebote gibt’s zum Galaxy S24. Das Samsung-Smartphone ist gerade nämlich satte 34 Prozent rabattiert und kostet somit nur noch 587,39 Euro. Der Versand ist kostenfrei. Dadurch schafft es MediaMarkt an die Spitze im Preisvergleich – derzeit ist also kein anderer Anbieter günstiger (mit Ausnahme eines eBay-Angebots).

Samsung Galaxy S24

Aber was kann das Handy eigentlich? Das Galaxy S24 mit 128 GB internem Speicher überzeugt mit einem kompakten 6,2-Zoll-Display und zahlreichen KI-Features, die sowohl deine Produktivität steigern als auch beim Fotografieren helfen. Im Inneren arbeitet der leistungsstarke Exynos 2400 Chip, der dir eine flüssige Performance bietet, während ein 4.000-mAh-Akku sicherstellt, dass das Smartphone problemlos einen ganzen Tag durchhält.

Wenn du mehr Details wissen möchtest, wirf einen Blick auf unseren Testbericht. Dort erhielt das S24 eine Top-Bewertung von 4,5 von 5 Sternen.

54 Prozent Rabatt: Micro-SD-Karte zum Top-Preis

Deutlich kleiner, aber dennoch stark ist außerdem das Angebot zur Micro-SD-Karte „Samsung Evo Plus SDHC inkl. SD-Adapter“. Hier streicht MediaMarkt gerade nämlich sogar 54 Prozent von der Rechnung und verkauft die Speicherkarte für nur noch 69 Euro (versandkostenfrei). Die microSD-Karte bietet mit 1 TB eine Menge Speicherplatz und hat eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit von 160 MB/s. Dadurch ist sie nicht nur perfekt zum Speichern Fotos und Co. in Kamera, Handy oder Tablet. Sie ist auch für 4K UHD- und Super Slow Motion Aufnahmen geeignet und somit eine gute Wahl, um Videos mit Drohnen oder einer Systemkamera aufzunehmen.

Galaxy Tablet fast zum halben Preis

Weiterhin lohnt sich definitiv ein Blick auf das Angebot zum Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Hier sparst du gerade starke 48 Prozent auf den UVP und musst so nur noch 222 Euro zahlen (versandkostenfrei). Auch das ist der aktuelle Bestpreis (Preisvergleich). Cool ist: Du bekommst hier sogar noch ein Tucano Book Cover Keyboard (UVP 99,90 Euro) gratis dazu, wenn du das Tablet bis zum 29.12. kaufst. Das schützt dein Tablet nicht nur, sondern durch die integrierte Tastatur sind auch längere Schreibarbeiten kein Problem. Um das Case zu bekommen, musst du Folgendes beachten:

„Nach Erhalt des Aktionsgerätes ist eine Registrierung bis spätestens 16.01.2025 in der vorinstallierten Samsung Members App unter der Rubrik ‚Vorteile‘ mit Angabe der Kontaktdaten erforderlich. Nach erfolgreicher Überprüfung der Daten wird dir die Zugabe durch Samsung zugesandt.“

Zeichnen, Notizen verfassen, Unterschreiben & vieles mehr – Ein Kinderspiel mit dem S Pen

Das Tablet überzeugt mit einem 10,4-Zoll-Display, Gorilla Glass 3 und adaptiver Helligkeit – ideal für zu Hause und unterwegs. Mit nur 465 Gramm ist es außerdem angenehm leicht. Dank des mitgelieferten S Pens eignet es sich perfekt zum Zeichnen und für Notizen. Streaming, Mobile Games oder Büroarbeiten meistert das Tablet ebenfalls mühelos. Der 64-GB-Speicher kann via microSD-Karte erweitert werden, und der Akku hält bis zu 12 Stunden. Praktisch: Streaming-Inhalte lassen sich offline speichern, was das Tablet auch unterwegs zu einer echten Entertainment-Maschine macht.

In-Ear-Kopfhörer und viel mehr Samsung-Deals bei MediaMarkt

Wenn du stattdessen auf der Suche nach neuen Kopfhörern bist, solltest du einmal einen Blick auf die Galaxy Buds FE werfen. Denn die kleinen In-Ears sind gerade 31 Prozent billiger und kosten dich somit nur noch 75 Euro (versandkostenfrei). Hiermit bekommst du perfekte Begleiter für die Bahnfahrt, das Fitnessstudio oder Büro. Die Ohrstöpsel liefern nicht nur einen ausgewogenen Klang, sondern blenden auch Umgebungsgeräusche dank aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) aus. So kannst du dich voll und ganz auf Musik, Podcasts und Co. konzentrieren. Stark ist außerdem die Akkulaufzeit. Denn bis zu 30 Stunden sollst du mit nur einer Aufladung kommen.

Es sind aber auch noch einige weitere Angebote der Aktion einen Blick wert. Eine Übersicht findest du hier: