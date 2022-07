MediaMarkt & Saturn mit neuem Tiefpreis-Versprechen: Diese Angebote gelten nur 2 Tage

Schon in der vergangenen Woche begann das Buhlen um die Kunden-Gunst am anstehenden Amazon Prime Day. Für Dienstag und Mittwoch hat der Online-Gigant seine Stammkunden zum gepflegten Tiefpreis-Shoppen einbestellt. Schon am Donnerstag versuchte sich Saturn mit einem Undercut in Form eines Echo-Dot-Angebots, das seitens Amazon jedoch rasch gekontert wurde. Jetzt steht die nächste Runde an – im großen Stil.

MediaMarkt und Saturn kontern jedes Prime-Day-Angebot

Das Versprechen ist so groß wie klar formuliert: Von Montagabend an bis zum Tagesende am Mittwoch wollen MediaMarkt und Saturn die Prime-Day-Angebote des Konkurrenten mitgehen und ihrerseits auch für Schnäppchen-Reize sorgen. Der große Vorteil: Bei MediaMarkt und Saturn profitieren alle Kunden, während Amazon die Top-Angebote exklusiv für monatlich zahlende Prime-Kunden freischaltet.

Die Aktion läuft unter dem Motto „Vergleichen zwecklos“ und verspricht damit lauter Tiefpreise. Grundsätzlich gilt in den Online-Shops von Saturn und MediaMarkt: Ab 59 Euro ist der Online-Einkauf versandkostenfrei, lediglich bei Großgeräten kann eine Liefergebühr anfallen – wobei auch das bis zum 17. Juli dank dieser Aktion noch hinfällig ist.

Frühstart: Die ersten Angebote im Überblick

Das Angebotsversprechen von Saturn und MediaMarkt startet schon am Montagabend, also ein paar Stunden vor Amazon. In diesen ersten Stunden sind bereits einige Angebote sichtbar, mit denen die Händler eigene Reize zu setzen versuchen, die dann womöglich von Amazon gekontert werden. Hier eine Übersicht der Top-Deals:

Wohlgemerkt, das sind die Preise, die aktuell schon gelten. Gemäß dem Aktionsversprechen können auch diese nochmal nach unten korrigiert werden, wenn denn Amazon im eigenen Shop noch tiefer geht. Echte Rabatt-Kracher aus der Reihe sind etwa der OLED-TV von Panasonic, der ursprünglich 1.600 Euro kostete und auch vor Aktionsstart noch dick vierstellig (1.149 Euro) unterwegs war. Jetzt ist er für 777 Euro günstig zu haben. Auch die Oral-B-Zahnbürste ist ein echter Preistipp, obwohl auch der Nachfolger bereits günstiger zu haben ist – allerdings immer noch ein gutes Stück mehr.

Konter-Aktion gab es bereits in den Vorjahren

Die Konter-Aktion gab es auch schon bei den vergangenen Ausgaben des Prime Days – allerdings immer nur bei Saturn. Diesmal sind beide Marken des Konzerns bei der Aktion am Start. Das Versprechen konnte in der Vergangenheit zu großen Teilen gehalten werden, vor allem am ersten der beiden Tage zog Saturn hier verlässlich mit. Aber es gab auch immer Ausreißer und Angebote, bei denen Amazon mit einem Tiefpreis vorpreschte und der Konter auf sich warten ließ.

In diesem Jahr ist es zudem so, dass MediaMarkt und Saturn eigene Angebote an den Start bringen und Amazon selbst zumindest ja keinen Konter ankündigt. Heißt: Womöglich kannst du bei einigen der Schnäppchen bei MediaMarkt und Saturn sogar noch günstiger davonkommen.

Der große Vorteil der Aktion, die bis Mittwochabend dauern soll, ist jedoch, dass du hier kein Prime-Abo benötigst, um dir die Tiefpreise zu sichern.