Kein Scherz: PS5 Slim für faktisch 50 Euro – So geht’s

Unglaublich, aber wahr: Bei diesem Deal von sparhandy.de zahlst du für die PS5 Slim wirklich nur rund 50 Euro extra! Einen Aufpreis beim Tarif suchst du hier nämlich vergebens. Der O2 Mobile M Vertrag kostet wie gewohnt 29,99 Euro pro Monat und liefert dir 25 GB 5G-Datenvolumen, eine Allnet-Flat und alle weiteren Extras. Die PlayStation 5 Slim gibt’s für einmalig 49,95 Euro dazu. Wer also gleichzeitig einen neuen Tarif sucht und Interesse an der Gaming-Konsole hat, kann hier massiv sparen.

Tarif ohne Mehrkosten: Darum kostet die PS5 Slim nur 50 Euro extra

Bei den aktuellen Deals von sparhandy.de sticht das Angebot zur PS5 Slim eindeutig hervor – und das nicht nur, weil dieses in der Liste ganz oben zu finden ist. Die neuste Version der Sony-Konsole gibt es hier im Bundle mit dem O2 Mobile M Tarif für monatlich 29,99 Euro. Dieser liefert dir 25 GB Datenvolumen im 5G-Netz des Betreibers mit einer flotten Surfgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s. Über den Grow-Vorteil kommen jedes Jahr noch weitere 5 GB kostenlos dazu. Und auch eine Allnet-Flat sowie EU-Roaming sind mit an Bord.

Den PS5-Deal findest du auf der Aktionsseite ganz oben

Das Besondere: Bei O2 kostet der Tarif ohne die PlayStation 5 Slim ebenfalls nur 29,99 Euro pro Monat. Du zahlst monatlich also keinen Cent für die Konsole extra und sicherst sie dir so schon für einmalig 49,95 Euro zum Vertrag! Einzeln kostet die PS5 Slim hingegen mindestens 520 Euro – du sparst also gewaltig. Hinzu kommen allerdings noch 6,99 Euro Versandkosten sowie der typische Anschlusspreis von 39,99 Euro. Dennoch: Wenn du sowohl einen Tarif, als auch eine Premium-Konsole suchst, wirst du im Netz kaum ein besseres Angebot finden.

On top kommt übrigens auf Wunsch auch noch ein weiterer cooler Vorteil. Momentan kannst du dir über die Doppelkarten-Option nämlich einen zweiten O2 Mobile M Tarif dazu sichern – und das komplett ohne extra Kosten! Du zahlst also nur einen Tarif, bekommst aber zwei geliefert – inklusive eigener Rufnummer und Datenvolumen. Der zweite Vertrag bleibt über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten vollständig kostenfrei und kann so etwa problemlos verschenkt werden. Anschließend kündigst du diesen einfach wieder, solltest du keinen Bedarf mehr haben oder die dann anfallenden Kosten vermeiden wollen. Das preiswerte Tarif-Bundle rund um die PS5 Slim wird dadurch sogar noch besser.

Etwas kleiner & mit mehr Speicher: Das bietet dir die neue Slim-Version

Mit der PS5 Slim hat Sony eine etwas schmalere Variante seiner Gaming-Konsole auf den Markt gebracht. Abstriche bei der Leistung musst du hier aber keinesfalls machen. Das Gerät liefert dir weiterhin 4K-Grafiken, flotte Ladezeiten und alle weiteren Vorteile, die man bei der PlayStation 5 kennen und lieben gelernt hat. Hinzu kommt aber sogar noch ein weiterer Pluspunkt: Die PS5 Slim verfügt mit 1.000 GB Speicher über mehr Platz für all deine Games. Ein Laufwerk ist bei diesem Modell ebenfalls vorhanden, wodurch du beispielsweise ebenso Blu-Rays auf der Konsole abspielen kannst.

