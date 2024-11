Mit dieser 4K-Dashcam bist du viel sicherer unterwegs: Jetzt im Black Deal

Rund um den Black Friday kannst du dir gerade die Botslab G980H Dashcam deutlich günstiger sichern. Und für ein noch besseres Preis-Leistung-Verhältnis packt der Hersteller direkt eine 64 GB SD-Karte mit dazu. Die Dashcam selbst nimmt brenzlige Situationen mit einer Auflösung von bis zu 4K auf und macht so wichtige Details vor und hinter deinem Auto sichtbar. Darüber hinaus verfügt die Kamera aber auch über einige weitere praktische Features – wie etwa einschaltbare FAS (Fahrerassistenzsysteme), welche dich beispielsweise vor möglichen Kollisionen warnen. Dadurch unterstützt dich die Dashcam bei der Fahrt zusätzlich und sorgt für mehr Sicherheit. Was genau alles drinsteckt, erfährst du hier.

4K-Aufnahmen, Sony Starvis , Passanten-Erkennung & Spurhalteassistent

Die Botslab G980H Dashcam besteht genauer gesagt aus zwei Kameras – eine filmt die Vorder- und eine die Rückseite. Dabei lässt sie kaum einen Winkel außer Acht. Vorne kann sie mit 170 Grad und hinten mit 150 Grad sehen, sodass bis zu sechs Spuren abgedeckt werden können. Die vordere Kamera löst mit 4K und die hintere immerhin mit 2K auf. Kennzeichen und andere wichtige Details werden in Kombination mit dem Sony IMX 415 Sensor problemlos eingefangen – auch bei Nacht. Übrigens: Die Kamera bekommt über den Zigarettenanzünder deines Autos Strom und soll schnell installiert sein.

Wie bereits angekündigt, kann sie aber noch deutlich mehr als „nur“ filmen. So weist sie dich darauf hin, wenn dein Vordermann losfährt oder du zu wenig Sicherheitsabstand hast. Das ist nicht nur für Fahranfänger, sondern auch für den einen oder anderen geübten Fahrer eine echte Hilfe. Weiterhin erkennt die Kamera Fußgänger auf der Straße und kann dich ebenfalls rechtzeitig warnen. Und auch, wenn du deine Spur versehentlich verlässt, wirst du auf Wunsch von der Dashcam darauf hingewiesen.

Botslab Dashcam: Auch auf dem Parkplatz abgesichert

Ergänzt du die Dashcam zudem durch ein zusätzlich erhältliches Hardware Kit, kannst du die Kamera auch laufen lassen, wenn du den Pkw nicht bewegst. So hältst du etwa Vandalismus oder Fahrerflucht fest, während das Auto parkt. Aufnahmen siehst du dir einerseits per App an und kannst hier auch diverse Funktionen einstellen. Ein Display an der Kamera zeigt dir aber auch zusätzlich wichtige Informationen und Warnungen an, sodass du alles stets im Blick hast.

Im Black Week Angebot sicherst du dir die Dashcam bis einschließlich 2. Dezember für 119 statt fast 190 Euro bei Amazon. Mit dem Code U9PUPFV4 drückst du den Preis aber sogar erneut und zahlst schlussendlich nur noch 103,53 Euro.