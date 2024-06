iPhone 15 Pro und Apple Watch im Bundle: Jetzt zum Sparpreis bei O2 sichern

Wer nicht nur das neueste iPhone in der Pro-Variante sein Eigen nennen möchte, sondern dazu auch noch eine Apple Watch am Handgelenk tragen möchte, sollte gerade bei O 2 vorbeischauen. Denn hier bekommst du das iPhone 15 Pro mit einer Watch 9 LTE zusammen mit einem 5G-Tarif, der mit der Zeit mitwächst. Alle Details zum Deal findest du hier.

iPhone 15 Pro, Watch 9 und 5G-Tarif: Das bekommst du alles im Paket

In diesem Tarif-Bundle steckt einerseits das iPhone 15 Pro, das dir dank Bionic A17 Prozessor samt 8 GB Arbeitsspeicher eine absolut flüssige Nutzererfahrung bietet. Außerdem ist das Apple Smartphone angenehm kompakt und die Vorderseite ziert ein 6,1 Zoll OLED-Display, das eine flüssige Bildwiederholrate von 120 Hz bietet. Weiterhin schießt du tolle Bilder mit der 48-MP-Hauptkamera und der Ultra-Weitwinkel- und Telekamera. Dadurch knipst du nicht nur tolle Bilder für deine Social-Media-Accounts, sondern kannst etwa auch eigene YouTube Shorts drehen. Im Angebot bei O 2 ist die Variante mit 128 GB Speicherplatz. Dazu bekommst du hier die Apple Watch 9 LTE, die ebenfalls mit einem OLED-Bildschirm und vielen coolen Funktionen, wie einem Herzfrequenz- und Blutsauerstoff-Sensor ausgestattet ist. Ein Extra, über das sich viele Apple-Fans freuen dürften.

Ein weiterer großer Bestandteil des Bundles ist der Tarif O 2 Mobile M. Dieser liefert dir 25 GB Datenvolumen im 5G-Netz mit bis zu 300 MBit/s im Download. Jedes Jahr erhöht sich das Datenvolumen um 5 GB im Monat, sodass es mit der Zeit und den immer größer werdenden Anforderungen mitwächst. Dazu ist hier eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze enthalten und EU-Roaming ist ebenfalls inklusive.

Die Kosten im Überblick

Jetzt fragst du dich sicher, was dich das Paket aus iPhone 15 Pro, Apple Watch und Tarif kosten soll. Über eine Mindestlaufzeit von 36 Monaten zahlst du hier 67,99 Euro pro Monat. Hinzu kommen 17,99 Euro für die Gerätanzahlung und den Versand. Das ergibt in Summe über drei Jahre Kosten in Höhe von rund 2.465 Euro. Würdest du dir alle Bestandteile einzeln holen, müsstest du hingegen rund 2.500 Euro zahlen (iPhone ab 949 Euro, Apple Watch ab rund 431 Euro, Tarif über 36 Monate rund 1.080 Euro + 39,99 Euro Anschlusskosten).