iPhone 14 mit 50 GB Telekom-Tarif: Heftiger Deal für Apple-Fans

Wer gerne das Beste vom Besten hat, könnte an diesem Tarif-Deal von MediaMarkt seine Freude haben. Hier bist du nämlich im tollen Telekom-Netz unterwegs und bekommst dabei monatlich satte 50 GB Datenvolumen zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt das starke iPhone 14 – für lediglich 69 Euro (nach Wechselbonus)! Der Vielsurfer-Tarif und das neue Apple-Handy machen dieses Angebot zu einem äußerst hochwertigen Gesamtpaket. Dabei zahlst du sogar weniger als einen Euro pro Gigabyte im Monat.

iPhone 14 – Starkes Apple-Gerät zum Vielsurfer-Tarif

Mit dem iPhone 14 wird dir ein tolles Handy zur Verfügung gestellt. Typisch für Apple-Geräte ist dabei die hervorragende, flüssige Nutzererfahrung. Dafür sorgt nicht nur iOS 16 als Betriebssystem, sondern auch der verbaute Bionic A15 Prozessor mit 6 GB Arbeitsspeicher. Ein weiteres Highlight ist das 6,1 Zoll große OLED-Display mit einer Pixeldichte von 457 ppi. Durch die kompakte Größe punktet das Smartphone dabei ebenfalls mit einer ausgezeichneten Handhabung.

Apple iPhone 14 Software iOS 16 Prozessor Apple Bionic A15 Display 6,1 Zoll, 1.170 x 2.532 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB, 512 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 3.279 mAh induktives Laden USB-Port – IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 172 g Farbe Blau, Violett, Mitternacht (Schwarz), Polarstern (Weiß), Product (Rot), Gelb Einführungspreis iPhone 14 (6/128 GB): 999 €, iPhone 14 6/(256 GB): 1129 €, iPhone 14 (6/512 GB): 1389 € Marktstart September 2022

Ein durchaus valider Kritikpunkt ist hingegen der Akku, welcher nur auf eine Kapazität von 3.279 mAh kommt. Dafür weiß das iPhone 14 mit seinem Schutz gegen Untertauchen nach IP68 zu überzeugen. Gefunkt wird zudem über Bluetooth 5.3, 5G sowie NFC für mobiles Zahlen. Für 69 Euro gibt’s dabei die Variante mit 128 GB Speicherplatz, ein microSD-Slot ist leider nicht vorhanden.

50 GB Tarif im besten Netz Deutschlands

Der Vielsurfer-Tarif mit 50 GB LTE-Datenvolumen für monatlich 44,99 Euro kann sich ebenfalls sehen lassen. Hierbei zahlst du nämlich nicht nur weniger als einen Euro pro GB im Monat, sondern bist auch noch im besten Netz Deutschlands unterwegs. So landete das Telekom-Netz bei Stiftung Warentest nämlich auf Platz eins unter den Netzbetreibern. Zusätzlich zum Datenvolumen bekommst du bei dem Tarif noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS on top.

Neben den monatlichen Grundkosten in Höhe von 44,99 Euro, fallen weitere 39,99 Euro als einmaliger Anschlusspreis an. Wunder dich zudem nicht über das 119 Euro Preisschild für das iPhone 14. Über den 50 Euro Wechselbonus drückst du diesen Preis umgehend auf nur 69 Euro. Dafür musst du lediglich eine SMS mit Bonus an die 22234 senden. Einzeln kostet das Apple-Gerät im Netz hingegen übrigens 769 Euro oder mehr.

So viel sparst du bei dem Deal wirklich

Vor allem der Schnäppchen-Preis für das iPhone 14 sorgt bei dem Deal für eine tolle Ersparnis. Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten kommst du bei dem Tarif-Bundle auf Gesamtkosten in Höhe von rund 1.188 Euro. Lass dich von dieser Summe jedoch nicht abschrecken, denn einzeln kosten der Tarif und das iPhone 14 über 1.528 Euro. Dadurch sparst du satte 340 Euro. Wenn du also einen Vielsurfer-Tarif mit einem starken Apple-Handy suchst, kannst du bei diesem Deal zuschlagen und einiges sparen. Das Angebot läuft dabei aber nur bis zum 10. Juni.

→ iPhone 14 mit 50 GB Telekom-Tarif für 44,99 Euro