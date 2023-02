20 GB für 9 Euro: So holst du dir den Hammer-Tarifdeal

Passend zum günstigen Tarif für mindestens 9 Euro (mit 10 GB) oder 12 Euro (15 GB) im Monat, kannst du dir bei SIMon mobile momentan noch je ein extra Datenvolumen in Höhe von je 10 GB pro Monat sichern – und zwar für drei Monate lang. Wie das geht, zeigen wir dir hier.

Günstige Tarife von SIMon mobile: Das gilt es zu beachten

Werfen wir zunächst einen Blick auf den Tarif selbst: Für lediglich 8,99 Euro bekommst du in der günstigsten Variante 10 GB monatliches Datenvolumen zur Verfügung gestellt. Und in den ersten drei Monaten sogar 20 GB, wenn du beim Bestellvorgang den Gutscheincode „DEAL10“ eingibst. Dabei surfst du mit 50 Mbit/s im LTE-Netz von Vodafone durchs Internet. Zusätzlich simst und telefonierst du dank der Allnet-Flat kostenlos und mit D-Netz-Qualität in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Für alle, die gerne mehr surfen möchten, gibt es auch noch einen Tarif mit 15 GB (+10 GB in den ersten drei Monaten mit Code „DEAL10“). Hier zahlst du dann mindestens 11,99 Euro, sonst sind die beiden Tarife identisch. Das Angebot gilt voraussichtlich noch bis zum 15. März.

Doch Vorsicht: Diese Preise gelten nur, wenn du deine Rufnummer mitnimmst und sind außerdem abhängig vom Anbieter, von dem aus du wechselst. Der Preis kann so auf maximal 14,99 Euro bzw. 17,99 Euro steigen. Wenn du hingegen komplett auf die Rufnummer-Übernahme verzichtest, zahlst du für 10 GB mobile Daten 11,99 Euro und 14,99 Euro für die 15-GB-Variante. Das dürfte jedoch nur für die wenigsten Nutzer relevant sein.

Monatlich kündbar & weitere flexible Möglichkeiten

Die Tarife von SIMon mobile punkten gleichzeitig aber auch mit ihrer Flexibilität. So musst du dich etwa nicht jahrelang binden, sondern kannst deinen Vertrag monatlich kündigen. Alternativ lässt sich dieser auch für bis zu drei Monate pausieren. Solltest du zusätzlich merken, dass die 10 GB mobile Daten im Monat für dich doch nicht ausreichen, kannst du das zusätzliche Datenpaket unkompliziert und spontan ebenfalls jederzeit online dazubuchen. Passend dazu zahlst du auch keinerlei Anschlusskosten.