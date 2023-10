Günstiges Balkonkraftwerk bei Aldi im Angebot

Auch wenn die Tage langsam wieder trüber werden und sonnenreiche Stunden nicht mehr so ausgeprägt nutzbar sind wie in den Sommermonaten, stehen Balkonkraftwerke noch immer hoch im Kurs. Da verwundert es wenig, dass Aldi für die laufende Kalenderwoche ein preiswertes Plug & Play Balkonkraftwerk bewirbt. Das aus zwei Modulen bestehende Set beinhaltet nicht nur einen NEP-Wechselrichter mit maximal 600 Watt Ausgangsspitzenleistung, sondern auch ein WLAN-Modul mit kostenloser App-Funktion. So hast du auch unterwegs immer den aktuellen Status deiner kompakten Solaranlage im Blick, und siehst zudem, wie viel Strom aktuell generiert wird.

Balkonkraftwerk bei Aldi kaufen

Vorgesehen ist das Solovoltaik Balkonkraftwerk für die Montage an Gitterbalkonen – bestenfalls in eine verschattungsfreie Südausrichtung. Dafür ist auch ein Montageset im Lieferumfang bereits enthalten. Jedes der beiden Module ist 116 × 77 Zentimeter groß und liefert eine Leistung von jeweils 175 Wp. Um die Plug & Play-Funktion nutzen zu können, muss auf deinem Balkon eine Außensteckdose und ein 30-mA-Fehlerstromschutzschalter vorhanden sein. Ein 5 Meter langes Anschlusskabel mit Schuko-Stecker ist im Lieferumfang ebenfalls bereits enthalten. Bei Bedarf kannst du das Set um zwei weitere Solar-Module mit je 175 Wp erweitern.

Solovoltaik Balkonkraftwerk bei Aldi im Angebot.

Und der Preis? Der liegt für das Solovoltaik Balkonkraftwerk bei vergleichsweise überschaubaren 399 Euro. Hinzu kommen 5,95 Euro einmalige Versandkosten und 39,95 Euro Aufschlag für die Zustellung zu dir nach Hause über eine Spedition, die den genauen Liefertag vor der Zustellung mit dir abspricht. In Summe sind also knapp 445 Euro für dieses Gitterbalkon-Kraftwerk zu bezahlen – drei Jahre Garantie inklusive.

Praktisches Zubehör optional erhältlich

Über den Onlineshop von Aldi kannst du optional auch eine Aufständerung für zwei Solarmodule kaufen, um sie auf flachen Ebenen aufbauen zu können. Zum Beispiel auf einer Terrasse, einem Rasen oder einem Garagendach. Kostenpunkt: 99 Euro. Ein zusätzliches Solarmodul kostet bei Aldi 129 Euro extra.

Übrigens: Solltest du in der Vergangenheit schon eines der bei Aldi erhältlichen Balkonkraftwerke von Solovoltaik gekauft haben, bist du möglicherweise berechtigt, den mitgelieferten Wechselrichter (MMI600) kostenlos austauschen zu lassen. Dafür steht über die Homepage des Unternehmens ein passendes Formular zur Verfügung. Außerdem ist auf dieser Seite auch eine Anleitung zu finden, wie der nicht ausreichend geschützte Wechselrichter auszutauschen ist.

