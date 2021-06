Letzte Chance: Cloud-Speicher nur noch heute zum Sonderpreis

Wenn du schon immer auf der Suche nach preiswertem Cloud-Speicher für deine Fotos, Dokumente und andere wichtige Unterlagen warst, kannst du jetzt von einem neuen Sonderangebot aus dem Hause GMX profitieren. Denn dort kannst du dir nur noch heute 50 GB Online-Speicher für dauerhaft 99 Cent im Monat sichern. Das reicht unter anderem für 10.000 Fotos. Allerdings musst du eine Mindestvertragslaufzeit von einem Jahr akzeptieren. Kündigen lässt sich der zusätzliche Speicherplatz mit einer Frist von vier Wochen zum Laufzeitende. Erfolgt keine Kündigung, verlängert sich das Angebot um weitere zwölf Monate.

GMX Cloud: 50 GB Speicherplatz für 99 Cent pro Monat

Zugreifen kannst du auf die Inhalte in der GMX Cloud nicht nur über einen Browser deiner Wahl über das GMX Postfach, sondern auch per Windows App und über die passenden Smartphone- und Tablet-Apps für Android und iOS. Alle Daten werden georedundant auf Servern in Rechenzentren in Deutschland gespeichert. Direkt beim Upload werden Kopien der zu speichernden Dateien angefertigt und parallel auf Server in unterschiedlichen Rechenzentren verteilt. Das GMX-Angebot erfüllt durch die Server-Standorte in Deutschland strenge deutsche Datenschutzregeln. Die United-Internet-Tochter betont: Unbefugte Zugriffe auf nutzerbezogene Daten oder Dateiinhalte durch Behörden, Drittunternehmen oder GMX selbst finden nicht statt.

Besonders praktisch ist der automatische Fotoupload: Mit dieser Funktion lädt die GMX Mail App alle auf dem Smartphone geschossenen Bilder direkt in die Cloud hoch. So gehen wichtige Fotos, die du mit deinem Handy aufgenommen hast, nie verloren. Auch dann nicht, wenn das Smartphone beschädigt oder gestohlen wird. Das Feature lässt sich auf Wunsch so konfigurieren, dass die zugehörige App Fotos nur bei Kontakt zu einem WLAN-Netz überträgt: Das spart wertvolles Datenvolumen unterwegs. Einrichten lässt sich der automatische Fotoupload direkt in der Mail App von GMX.

Weitere Cloud-Pakete verfügbar

Das Angebot ist auch für all diejenigen interessant, die mit den für jeden GMX-Kunden kostenlosen 8 GB nicht auskommen. Normalerweise kosten für Freemail-Mitglieder von GMX schon 20 GB 1,99 Euro pro Monat. 100 GB sind für 6,99 Euro monatlich zu haben, 1.000 GB für 9,99 Euro. Wer einen ProMail-Account besitzt, zahl 99 Cent, 3,99 Euro beziehungsweise 8,99 Euro, TopMail-Kunden 89 Cent, 1,99 Euro beziehungsweise 6,99 Euro im Monat.