Handy unter 100 Euro mit viel Speicher: Neues Aldi-Angebot überrascht

Regelmäßig kannst du bei Aldi von neuen Smartphone-Angeboten profitieren. Jetzt ist es mal wieder so weit. In den Filialen von Aldi Nord kannst du ab sofort das auf Android 11 basierende Einsteiger-Smartphone Realme C11 (2021) zum Sonderpreis kaufen. Aber was kann das Mobiltelefon überhaupt? Und lohnt sich der Kauf hinsichtlich des Preises beim Wettbewerb? Wir geben die passenden Antworten.

Ein kleiner Preis lässt grüßen

Die vielleicht wichtigste Botschaft vorweg: Aldi bietet die 2021er-Variante des Smartphones an und nicht das Realme C11 aus dem Jahr 2020. Das hat auch zur Folge, dass keine Dual-Kamera verbaut ist, sondern nur eine Single-Cam mit einer Auflösung von 8 Megapixeln. Vorne ist in das 6,5 Zoll große LCD-Display (720 x 1.600 Pixel) eine 5-Megapixel-Kamera integriert. Für viele Smartphones der Preisklasse des Realme C11 (2021) typisch: Beim Prozessor setzt der Hersteller auf eine Discount-CPU. Der Unisoc SC9863A kann auf acht Kerne zugreifen, von denen vier mit bis zu 1,6 GHz takten und vier weitere mit bis zu 1,2 GHz.

Wichtig: Aldi bietet das Realme C11 (2021) in der größeren der beiden aktuell verfügbaren Speichervarianten an. In Zahlen ausgedrückt heißt das, dass das Smartphone über 4 GB RAM verfügt und zudem Zugriff auf 64 GB Speicherplatz möglich ist. Die kleinere, ebenfalls erhältliche Variante, verfügt nur über 2 GB RAM und 32 GB Speicherplatz. Für die notwendige Energieversorgung des LTE-Smartphones ist ein 5.000 mAh großer Akku verbaut. Bluetooth steht nur in Version 4.2 zur Verfügung.

Realme C11 (2021) Software Android 11 Prozessor Unisoc SC9863A Display 6,5 Zoll, 720 x 1.600 Pixel Arbeitsspeicher 2 GB, 4 GB interner Speicher 32 GB Hauptkamera 3264×2448 (8,0 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Micro-B IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 190 g Farbe Grau, Blau Einführungspreis C11 (2021) 32 GB: 109 €, C11 (2021) 64 GB: 129 € Marktstart Oktober 2021

Was kostet das Realme C11 (2021) bei Aldi?

Normalerweise liegt der Preis für die 64 GB-Version des Dual-SIM-fähigen Realme C11 (2021) bei 129 Euro. Aldi schickt das Smartphone ab sofort aber zu einem Preis von 99,99 Euro ins Rennen. Du kannst also knapp 30 Euro sparen und bekommst kostenlos noch eine SIM-Karte für den Prepaid-Tarif von Aldi Talk mit 10 Euro Startguthaben dazu.

Also direkt zuschlagen? Wenn du auf der Suche nach einem preiswerten Einsteiger-Smartphone bist und dich die genannten Einschränkungen nicht stören, kannst du das tun. Denn preiswerter als bei Aldi gibt es das Smartphone aktuell nur selten. Expert ruft zwar den gleichen Preis auf, dort kommen aber noch Versandkosten in Höhe von knapp 5 Euro hinzu. Für 97 Euro ohne zusätzliche Versandkosten, aber auch ohne SIM-Karte steht das Smartphone bei Gambio.de zur Verfügung. Das 32-GB-Modell kannst du sogar schon zu Preisen ab knapp 80 Euro kaufen.

Und wie ist es um Alternativen bestellt? Die besten Smartphones für unter 100 Euro haben wir dir in einem umfangreichen Ratgeber zusammengetragen. Wenn du ein wenig mehr Geld auf der hohen Kante liegen hast, lohnt sich vielleicht auch ein Blick auf die momentan besten Handys unter 200 Euro. Für nicht viel mehr Geld bekommst du oft schon eine deutlich bessere Handy-Ausstattung.