Amazon räumt Regale leer: Bosch Professional Werkzeug und Maschinen für die Hälfte

Amazon verkauft schon lange nicht mehr nur Bücher. Und so ist es kein Wunder, dass der Handelsgigant auch Werkzeuge und Maschinen von Bosch Professional im Sortiment führt. Und jetzt gibt es die in der Profi-Ausführung, also in Blau, zu heftig reduzierten Preisen. „Schuld“ daran sind die Frühlings-Deals des US-Giganten. Hier sind Rabatte über 50 Prozent drin. Wir haben dir drei außerordentliche Deals herausgesucht.

Bosch Professional GKS 18V-57 G

Kreissägen sind in der Regel ein teurer Spaß. Und willst du eine solche auch noch in einer Akku-Ausführung, geht es schnell ins Geld. Gerade die Energiespeicher sind nicht gerade Schnäppchen, müssen aber auch nicht in rauen Mengen im Haushalt rumliegen. Und hier setzt das erste Schnäppchen an. Denn die Akkukreissäge Bosch Professional GKS 18V-57 G gibt es in der aktuellen Aktion mit 52 Prozent Rabatt und kommt so von über 300 Euro auf übersichtliche 150 Euro.

Die Akkus sind nicht dabei, jedoch ein Kreissägeblatt (optilineWOOD), ein Parallelanschlag, ein Absaugadapter, ein Inbusschlüssel und die solide L-BOXX zum Werkzeugtürmchen bauen. Wenn du also schon im Bosch-System unterwegs bist, ist hier die beste Gelegenheit, das eigene Portfolio um eine Kreissäge zu erweitern.

Bosch Professional 18V System Akku Kreissäge GKS 18V-57 G

Industriestaubsauger GAS 35 L SFC+

Passend zur Kreissäge gibt es auch einen Saubermann vom Feinsten verbilligt: Der Bosch Professional Industriestaubsauger GAS 35 L SFC+ saugt nicht nur mit 1.200 Watt auch groben Schmutz auf, sondern kann an viele Maschinen direkt angeschlossen werden. Damit du genug Bewegungsfreiheit hast, ist der Schlauch zum 35-Liter-Behälter satte 3 Meter lang. Statt weit über 700 Euro, bekommst du den Sauger bei Amazon zurzeit für schlanke 370 Euro.

Bosch Professional Industriestaubsauger GAS 35 L SFC+

Bosch Professional GWS 19-125 CIE zum Schnäppchenpreis

Dieses Angebot verzichtet auf Akkus und somit geht dem Bosch Professional Winkelschleifer GWS 19-125 CIE für 125 mm Scheiben nie der Saft aus. Damit auch deinem Geldbeutel nicht direkt der Saft ausgeht, hat Amazon von den über 300 Euro Listenpreis ebenfalls 52 Prozent abgezogen. Damit ergibt sich ein Preis von fairen 152 Euro. Das ist noch einmal knapp 20 Euro unter dem Angebot mit Gutschein-Code von vor knapp zwei Wochen und damit ein hervorragender Deal. Dafür bekommst du eine Flex mit ein paar Extras. So verbaut Bosch einen Kick-Back-Stop und eine Drehzahlregelung ein.

Angebote wechseln unregelmäßig

Die Bosch-Professional-Angebote von Amazon wechseln unregelmäßig und diesmal ist die Sonderaktion auch schon in zwei Tagen vorbei. So heißt es schnell sein. Es kann sein, dass sich die Preise für Bosch Professional im Portfolio von Amazon wieder ändern und andere Geräte zum Zug kommen. Es lohnt sich also immer mal wieder auf die Übersichtseite der Angebote vorbeizuschauen.

Amazon Frühlings-Deals – Ausgewählte Rabatte

Neben den Bosch Professional Deals, gibt es bei Amazon zurzeit noch weitere Produkte und Produktfamilien vergünstigt. Wir haben einige besondere Angebote herausgesucht und in unsere Favoriten-Liste gepackt:

Nichts für dich dabei? Hier gibt es alle Deals im Überblick