Aldi: Smartwatch mit sattem Rabatt - Saturn kontert mit Top-Preis

Es ist schon ein paar Tage her, dass bei Aldi eine Smartwatch im Angebot war. Ab Donnerstag, 31. März, nimmt der Lebensmitteldiscounter in seinen Süd-Filialen die Amazfit GTS 2 Mini ins Programm – um 22 Prozent gegenüber des unverbindlichen Verkaufspreises (UVP) reduziert. Saturn kontert schon jetzt mit dem eigentlichen Top-Angebot. Doch ehe wir uns dem konkreten Preis zuwenden, ein flotter Blick auf die technischen Details der digitalen Armbanduhr.

Die Amazfit GTS 2 Mini im Detail

Auch wenn die Smartwatch ohne Armband nur knapp 20 Gramm wiegt, ist sie gar nicht so klein, wie es der Name vermuten lassen könnte. Denn das rechteckige AMOLED-Display ist 1,55 Zoll groß und bietet eine Auflösung von 354 x 306 Pixeln. Auf der Rückseite ist ein Sensor verbaut, der nicht nur den Puls messen kann, sondern auch die Blutsauerstoffsättigung (SpO2). Zu den weiteren Extras zählen unter anderem mehr als 70 Sportprofile, ein integrierter GPS-Empfänger und Atemübungen zum Entspannen. Zudem ist die Amazfit GTS 2 Mini wasserdicht (5 ATM).

Hinsichtlich der Akkulaufzeit verspricht der chinesische Hersteller bei einer durchschnittlichen Nutzung ein Durchhaltevermögen von bis zu 14 Tagen. Bei einer starken Nutzung der integrierten Smartwatch-Funktionen kann aber auch schon nach sieben Stunden Schluss sein. Etwa genau dann, wenn auch der Stresslevel-Tracker aktiv ist und nachts minütlich der Puls gemessen wird sowie der Schlaftracker zum Einsatz kommt. Als Bonus bietet die Amazfit GTS 2 Mini auch Zugriff auf Amazons Sprachassistenten Alexa. Für Frauen ist Zugriff auf ein Zyklus-Tracking möglich.

Was kostet die Amazfit GTS 2 Mini bei Aldi?

Aldi gibt für die Amazfit GTS 2 Mini einen UVP in Höhe von 89,99 Euro an und unterbietet diesen um 20 Euro. Angeboten wird die Smartwatch ab kommenden Donnerstag in den Filialen von Aldi Süd also zu einem Preis von 69,99 Euro; wahlweise in Schwarz oder Pink. Das sind 10 Euro weniger als der Hersteller in seinem eigenen Onlineshop selbst verlangt.

Also ein Top-Angebot? Nicht wirklich. Denn bei Saturn kannst du zumindest die schwarze Ausführung der Amazfit GTS 2 Mini aktuell versandkostenfrei schon für 66 Euro kaufen. Normalerweise sind in anderen Webshops aber inklusive Versand mindestens rund 73 Euro für die Amazfit-Smartwatch zu zahlen.

