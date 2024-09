Mit dem Auto zum Getränkemarkt fahren, große, sperrige Wasserkisten in den Kofferraum des Autos wuchten und diese zu Hause möglicherweise noch in den 3. Stock eines Mehrfamilienhauses schleppen. Das muss nicht sein! Wassersprudler sind eine praktische Alternative, wenn es darum geht, mit Kohlensäure angereichertes Wasser zu konsumieren. Und bei Aldi gibt es jetzt eine preiswerte Alternative zu den Produkten von Marktführer Sodastream: Sodapop Wassersprudler in verschiedenen Ausführungen.

Sodastream-Alternative Sodapop jetzt bei Aldi im Angebot

Das Sodapop-System wurde im Jahr 2017 in Österreich entwickelt. Das Unternehmen selbst ist seit 2020 aber eine Tochtergesellschaft der Krüger Group aus Bergisch Gladbach und startet jetzt einen Exklusiv-Vertrieb bei Aldi. In diesem Zusammenhang werden bei dem Lebensmittel-Discounter jetzt drei Ausführungen des Sodapop Wassersprudlers im Onlineshop zum Sonderpreis angeboten. Wahlweise mit PET-Flaschen, mit Glasflaschen oder mit Glasflaschen und Filterkanne.

Sowohl der Wassersprudler Cooper als auch der Wassersprudler Logan ermöglichen es, Leitungswasser in drei Stufen mit Kohlensäure zu versetzen: leicht, medium und spritzig. Dafür reicht es nach Einsetzen eines passenden CO₂-Zylinders aus, den entsprechenden Druckknopf an der Kopfseite des Sprudlers zu drücken (One-Touch-Bedienung). Ergänzend dazu ist es auch möglich, Sirupe von Sodapop zu kaufen, um Leitungswasser mit verschiedenen Geschmacksrichtungen zu nutzen. Vier zusätzliche PET-Flaschen (29,99 Euro) oder vier Glasflaschen (34,99 Euro) bietet Aldi derzeit ebenfalls zum Sonderpreis an.

Jetzt bei Aldi im Angebot: Sodapop Wassersprudler zum Sonderpreis.

Weitere Flaschen zum Sparpreis kaufen

Alle Wassersprudler bieten Sodapop und Aldi mit zwei Jahren Garantie an. Die Lieferung erfolgt per Paket, was Versandkosten in Höhe von einmalig 5,95 Euro zur Folge hat. Ein neuer CO₂-Zylinder für die Kohlensäure-Anreicherung gibt es auf Amazon für 23 Euro und reicht laut Hersteller für bis zu 60 Liter Sprudelwasser. Die Zylinder sind laut Hersteller auch in vielen Elektro-, Super- und Drogeriemärkten erhältlich. Der Austausch eines leeren gegen einen vollen Zylinder kostet dort in der Regel nur etwa 6 Euro.

