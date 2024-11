Aldi: Neue Laptop-Schnäppchen für Performance-Junkies

Ab sofort kannst du bei Aldi gleich vier Gaming-Notebooks und einen Gaming-PC zum Sonderpreis kaufen. Alle Rechner stammen aus dem Hause der Lenovo-Tochter Medion und sind primär für den Spielspaß zu Hause ausgelegt. Die Gaming-Rechner können sich für dich aber auch lohnen, wenn du auf der Suche nach einem besonders leistungsstarken Computer für dein Homeoffice bist.

Aldi: Diese Gaming-Notebooks sind jetzt im Angebot

So kannst du dir beispielsweise für 1.099 Euro den Medion Erazer Scout E30i sichern. Hier ist neben dem Intel Core i5-13420H Prozessor (8 Kerne bis 4,6 GHz) die Nvidia-Grafikkarte GeForce RTX 4050 mit 6 GB VRAM an Bord. Der Bildschirm ist 17,3 Zoll groß und löst mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz maximal in Full-HD-Qualität mit 1.920 x 1.080 Pixeln auf. Zu 512 GB SSD-Speicher gesellen sich 16 GB Arbeitsspeicher (RAM / DDR4) und eine beleuchtete Tastatur mit 15 einstellbaren Farben. Externe Geräte lassen sich unter anderem über vier USB-Ports und einen HDMI-Anschluss mit dem Laptop verbinden. Die Akkulaufzeit wird mit bis zu fünf Stunden angegeben.

Solltest du nach einem primär preiswerten Gaming-Laptop suchen, würden wir dir aber eher zum Medion Erazer Defender P50i (MD62679) raten. Denn dieses Notebook kostet nur 999 Euro, bietet aber als Grafikkarte sogar die Nvidia GeForce RTX 4060 mit 8 GB VRAM. Ansonsten ist die Ausstattung mit dem Erazer Scout E30i in weiten Teilen identisch.

Etwas kompakter, dafür aber mit sogar 1.000 GB SSD-Speicher ausgestattet, ist das Medion Erazer Deputy P60i (MD62688) für 1.199 Euro. Hier kommt ein 15,6 Zoll großes Full-HD-Display mit 144 Hz zum Einsatz. Zudem ist als Prozessor der leistungsstärkere Intel Core i7-13620H (zehn Kerne, bis 4,9 GHz) verbaut. Als Grafikkarte kommt auch hier die Nvidia GeForce RTX 4060 zum Einsatz.

Medion Gaming Laptop Deputy P60i.

Und eine noch viel bessere Ausstattung kannst du dir für 2.199 Euro mit dem Medion Erazer Beast X40e sichern. Hier gibt es dann nicht nur den Intel Core i9 14900HX als Prozessor (24 Kerne, bis 5,8 GHz), sondern auch satte 32 GB Arbeitsspeicher (DDR5) und 2 TB SSD-Speicher. Als Grafikkarte ist die Nvidia GeForce RTX 4070 mit 8 GB VRAM an Bord. Das Display (17 Zoll) kommt mit 240 Hz und 2.560 x 1.600 Pixeln bei der Auflösung daher und auch ein optimiertes Kühlungssystem ist an Bord. Über einen Knopf kannst du zwischen Office-, Gaming- und Turbo-Modus wählen. Der Akku hält bis zu vier Stunden mit einer Ladung durch.

Alle Medion-Rechner sind mit Windows 11 ausgestattet

Alle Laptops sind zudem mit Webcam, Mikrofon, WLAN und Bluetooth ausgestattet. Auch ein LAN-Anschluss und zwei Lautsprecher sind immer mit an Bord. Als Betriebssystem ist in allen Fällen Windows 11 Home vorinstalliert. Die Garantie liegt bei drei Jahren, einmalig kommen zu den genannten Preisen noch Lieferkosten in Höhe von 5,95 Euro hinzu.

Alternativ steht auch ein Gaming-PC mit Windows 11 Home für Einsteiger bei Aldi zur Auswahl bereit. Der Medion Recon E45 (MD35360) kostet 739 Euro und bietet ein futuristisches Design mit RGB-Gehäuselüfter und ist mit dem AMD Ryzen 5 5500 als Prozessor (6 Kerne bis 4,2 GHz) ausgestattet. Dazu kommen 16 GB RAM (DDR4), 1 TB SSD-Speicher und als Grafikkarte die Nvidia GeForce RTX 4060. Für den Anschluss externer Geräte stehen unter anderem neun USB-Ports, zwei HDMI-Anschlüsse und vier Display-Ports bereit.

Medion Recon E45 Gaming PC.

Jetzt abonnieren: Newsletter für alle Top-Deals zum Black Friday

Hast du dich schon immer gefragt, woher der Black Friday eigentlich kommt oder welche Schnäppchen-Events es sonst noch so im Jahr gibt? Oder suchst du vielleicht eher Hilfe, um in den kommenden Tagen auch wirklich nur bei guten Angeboten zuzuschlagen? Dann kommt unser kostenloser Black Friday Schnäppchen-Guide wie gerufen für dich! Hier bekommst du nämlich nicht nur reichlich Trivia rund um den Black Friday, sondern auch sonst viele nützliche Tipps zum Online-Shopping. Mit unserem Guide machst du garantiert keinen Fehlkauf am Black Friday!

Und das Beste: Der Schnäppchen-Guide ist komplett kostenlos und kann ganz einfach auf dieser Seite bestellt werden. Melde dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse für unseren Deal-Newsletter an und schon landet der Guide in deinem digitalen Postfach. Doppelt cool: Künftig informieren wir dich dann auch einmal die Woche über die aktuellen Top-Deals im Netz – dir geht also kein Schnäppchen mehr durch die Lappen.

Jetzt weiterlesen Aldi: Riesiger 4K-UHD-Fernseher zum Kracherpreis im Angebot