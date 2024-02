Aldi: Großer 4K-TV zum unfassbar kleinen Preis im Angebot

Aldi ist nicht nur die richtige Adresse, wenn es um preiswerte Lebensmittel geht. Auch in Sachen UHD-Fernseher liefert dir der Discounter beispielsweise immer wieder tolle Angebote. Momentan kannst du dir etwa einen 65 Zoll großen 4K-TV immerhin 28 Prozent günstiger für nur noch 499 Euro schnappen. Billiger gab’s das Gerät zuvor noch nie! Wir nehmen den Deal unter die Lupe.

65 Zoll 4K-TV: Mit Dolby Atmos, vielen Anschlüssen & Co.

Schauen wir uns den 4K-TV ein mal genauer an. Im Angebot für 499 Euro ist ein 65 Zoll großes Gerät der Marke Telefunken. Die wirklich enorme Bildschirmdiagonale macht den Fernseher zu einer tollen Wahl fürs Wohnzimmer, das tägliche Fernsehen sowie entspannte Filmabende auf der Couch. Dabei liefert dir der Smart-TV selbstverständlich gestochen scharfe Bilder in UHD, samt Dolby Vision und HDR. Bildoptimierungen wie Micro Dimming sorgen zudem fortlaufend für ein optimales Fernseherlebnis. Die Bildwiederholrate liegt bei 50 Hz und mit Dolby Atmos wird ebenfalls ein fortschrittliches Surround-Sound-Format unterstützt.

Als Betriebssystem kommt bei dem 4K-TV Android zum Einsatz, was für eine stets flüssige Nutzererfahrung sorgen sollte. Nachdem du den Fernseher via LAN oder WLAN mit dem Internet verbunden hast, kannst du dann auch auf den Google Play Store zugreifen und dir Apps für alle gängigen Streaming-Anbieter und Online-Mediatheken herunterladen. Dank des integrierten Triple-Tuners kannst du aber natürlich ebenso auf den herkömmlichen TV-Empfang setzen. Generell verfügt der Smart-TV über eine Vielzahl an Anschlüssen. Neben drei HDMI-Slots (inklusive CEC + ARC) sowie zwei USB-Steckern steht dir unter anderem auch noch ein digitaler Audioausgang zur Verfügung.

Günstiger geht’s nicht: Aldi sorgt für neuen Tiefstpreis

Ein mindestens genauso großer Hingucker wie der 4K-TV selbst ist definitiv auch der Angebotspreis bei Aldi. Der Discounter streicht momentan 28 Prozent vom UVP, wodurch für den großen UHD-Fernseher nur noch 499 Euro auf der Rechnung stehen. Hinzu kommen zwar noch Versandkosten in Höhe von 45,90 Euro – doch im Netz ist das Aldi-Angebot aktuell trotzdem ungeschlagen. Generell gab’s den Smart-TV mit Blick auf den Preisverlauf zuvor noch nie günstiger! Wer also einen großen 4K-Fernseher zum kleinen Preis sucht, sollte sich diesen Deal nicht entgehen lassen.