Aldi: E-Bikes mit radikalen Rabatten

Auch wenn wir uns in diesen Tagen örtlich noch über einige sonnenreiche Stunden freuen dürfen, ist es unausweichlich, dass die Fahrradsaison 2024 endet. Die Folge: Bisher nicht verkaufte Fahrräder müssen bei den großen Onlineshops noch das Lager verlassen, um Platz für neue Ware zu schaffen. So auch bei Aldi. Dort kannst du jetzt verschiedene E-Bikes zum Sonderpreis kaufen. Teilweise mit einem atemberaubenden Rabatt.

Aldi: E-Bikes knallhart reduziert – E-Mountainbikes mit satten Rabatten

So kannst du jetzt etwa das Fischer E-Mountainbike Montis EM 1726 mit satten 69 Prozent Rabatt auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) erwerben. Statt 1.949 Euro werden jetzt bei Aldi nur noch 599 Euro fällig. Dafür bekommst du ein E-MTB mit 48 Zentimeter hohem Rahmen und 135 Kilogramm Belastbarkeit, das für bis zu 120 Kilometer eine elektrische Trittunterstützung bietet. Dafür ist ein Heckmotor mit 45 nm Drehmoment verbaut. Die Federgabel bietet einen Federweg von zehn Zentimetern, die Kettenschaltung macht die Nutzung von zehn Gängen möglich. Für einen schnellen, sicheren Stand sorgen hydraulische Scheibenbremsen.

Fischer E-MTB Montis EM 1726

Teurer, aber ebenfalls im Segment der E-Mountainbikes zu Hause: das Fischer Montis EM 2129 für 829 statt 2.099 Euro (-60 %). Es hat einen etwas höheren Rahmen (knapp 51 Zentimeter) und ist mit einem größeren Akku ausgestattet. In der Oberklasse der E-Mountainbikes ist das Fischer Montis 8.0i heimisch. Es kostet jetzt nur noch 1.899 statt 3.649 Euro (-47 %) und punktet unter anderem mit zwölf Gängen sowie einem nochmals größeren Akku sowie einem stärkeren Mittelmotor mit satten 90 nm Drehmoment.

Trekking-E-Bike um mehr als 50 Prozent reduziert

Wenn du eher nach einem modernen Tourenrad suchst, kannst du bei Aldi jetzt ebenfalls zuschlagen. Denn auch das Fischer E-Bike Trekking Viator 7.0i mit 55 Zentimeter hohem Rahmen steht jetzt zum radikal reduzierten Sonderpreis bereit. Das sportliche Fahrrad kannst du nicht nur für Ausflüge, sondern auch für deine Pendelstrecken gut einsetzen. Es stehen nämlich nicht nur hydraulische Scheibenbremsen, sondern auch zehn Gänge sowie eine Federgabel und eine gefederte Sattelstütze zur Verfügung. Die maximale Belastbarkeit liegt bei diesem E-Bike bei 150 Kilogramm, der Akku liefert eine Reichweite von bis zu 150 Kilometern und der verbaute Mittelmotor ein Drehmoment von 70 Nm.

Fischer E-Bike Trekking Viator 7.0i

Und der Preis? Der liegt für das elegante Trekking E-Bike jetzt bei nur noch 1.499 statt 3.249 Euro. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 53 Prozent auf den UVP. In allen Fällen kommt noch eine Logistikpauschale von 45,90 Euro hinzu. Dafür wird dir dein neues E-Bike aber auch nach Terminabsprache über eine Spedition nach Hause geliefert. Das gilt auch für das eher unscheinbare Fischer City E-Bike Cita 1.5, das Aldi jetzt für 799 statt 1.749 Euro, also mit 54 Prozent Rabatt auf den UVP verkauft.

