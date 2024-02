11 kW Wallbox für unter 130 Euro: Mit RFID-Schutz & großem Rabatt

Alternate sorgt mit seinen aktuellen Angeboten für einen Hingucker in Sachen E-Mobilität. So kannst du dir jetzt eine dreiphasige Wallbox der Marke Pracht über 169 Euro günstiger sichern. Das Gerät verfügt über eine Ladeleistung von bis zu 11 kW und lädt dein E-Auto via Typ 2 Stecker im Nu auf. Und das Beste: Der aktuelle Angebotspreis von 129,90 Euro ist ein absolutes Schnäppchen!

Mit 11 kW, RFID-Karten und vielem mehr: Das bietet dir die Wallbox

Im Angebot für 129,90 Euro ist dabei die Alpha Mono XT Wallbox der Marke Pracht. Das dreiphasige Modell verfügt über eine maximale Ladeleistung von 11 kW, was fürs alltägliche Aufladen deines E-Autos definitiv ausreichen sollte. Zum Aufladen verwendest du dabei ein fünf Meter langes Kabel mit dem gängigen Typ 2 Stecker.

Besonders nützlich sind jedoch vor allem die vielen Sicherheitsfunktionen. Eine kontaktfrei arbeitende RFID-Einheit sorgt etwa dafür, dass Unbefugte die Wallbox nicht benutzen können. Die Freigabe zum Stromtanken gibt’s nämlich nur über eine spezielle RFID-Karte, von denen zwei direkt im Lieferumfang enthalten sind. Selbst wenn die Ladestation nicht in deiner Garage versteckt ist, musst du dir somit keine Sorgen vor Stromdieben machen. Zu den weiteren Schutzmechanismen zählen Funktionen wie eine integrierte Temperaturüberwachung.

Die Wallbox kann selbstverständlich problemlos im Außenbereich eingesetzt und über das beiliegende Befestigungsmaterial etwa an einer Wand angebracht werden. Direkte Sonneneinstrahlung solltest du jedoch vermeiden. Generell liegt die Betriebstemperatur der Ladestation zwischen –20 und 40 °C. Dank des Schutzes gegen Wasser nach IP65 macht die Wallbox vor Regen keinen Halt. Doch aufgepasst: Die Installation, Reparatur oder Wartung muss zwingend eine Elektrofachkraft übernehmen. Diese kümmert sich dafür dann aber auch um die Meldung beim örtlichen Netzbetreiber oder Energieversorger.

Preis-Hammer: Günstiger gab’s die Ladestation zuvor noch nie

Alternate streicht aktuell über 169 Euro vom UVP und sorgt so für einen starken Angebotspreis von 129,99 Euro für die Wallbox. Hinzu kommen allerdings noch Versandkosten in Höhe von 6,99 Euro. Dennoch: Günstiger gab’s die Ladestation zuvor noch nie im Netz! Wenn du also eine preiswerte Möglichkeit zum Stromtanken deines E-Autos suchst – und dir Funktionen wie die RFID-Karten wichtig sind – machst du hier ein echtes Schnäppchen.

