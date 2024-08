Gehst du in deiner Wohnung auch ein? Bei mir im Dachgeschoss sind steigende Temperaturen immer gleichbedeutend mit einer teils unerträglichen Hitze – und das selbst mit eingeschalteten Ventilatoren. Abhilfe hat da nur eine mobile Klimaanlage geschaffen. Ausgestattet mit einem Wassertank und befüllt mit Kühlpads oder Eis bekommt man so tatsächlich kühle Luft in die Wohnung. Und ein solches Sommer-Gadget ist gerade bei Netto im Angebot.

So kühlt die mobile Klimaanlage deine Wohnung

Im Angebot bei Netto ist dabei die Kesser 4in1 Mobile Klimaanlage für 109,99 Euro. Auf der Produktseite wird das Sommer-Gadget als eine „Kombination aus Ventilator, Luftbefeuchter und Klimagerät“ beschrieben. Und das kann ich nur bestätigen! Bei mir Zuhause ist im Sommer nämlich ein ähnliches Gerät im Einsatz und sorgt mit dem kühlen Luftstrom für ein deutlich besseres Klima, als ein herkömmlicher Ventilator. Im Gegensatz zu Ventilatoren besitzt die mobile Klimaanlage hierfür einen Wassertank, welcher mit Wasser und Eis gefüllt werden kann, um die Gebläseluft abzukühlen. Bei dem hier angebotenen Modell ist der Wassertank 10 Liter groß. Integrierte Wasser- und Staubfilter sollen zudem für eine Reinigung der Luft sorgen.

Mobile Klimaanlage im Angebot bei Netto

Ebenfalls cool: Die mobile Klimaanlage verfügt über drei einstellbare Leistungsstufen, drei Luftstromvarianten (Normal, Schlaf und Natur) sowie eine zuschaltbare automatische Schwenkfunktion. Ein Timer ist ebenso vorhanden, sodass das Gerät nicht unnötig die ganze Nacht lang eingeschaltet bleiben muss. Gesteuert wird das Ganze komfortabel über eine mitgelieferte Fernbedienung oder am Gerät selbst über Tasten am LED-Display.

Mobil wird das Gadget hingegen durch verbaute Rolle, sodass du es problemlos von einem Raum in den anderen transportieren kannst. Um es dir leichter zu machen, solltest du Klimaanlage aber lieber mit leerem Wassertank bewegen. Nicht zu vernachlässigen ist auch der Verbrauch von 65 W.

Preis-Check: Liefert Netto wirklich den besten Deal?

Preislich schlägt das Gerät bei Netto momentan mit 109,99 Euro zu Buche. Hinzu kommen noch weitere 5,95 Euro für den Versand. Mit Blick auf den Preisvergleich und -verlauf kann sich der Deal ebenfalls sehen lassen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels konnten wir zwar ein minimal günstigeres Angebot finden, hier kommt jedoch ein Gutschein-Rabatt zum Einsatz, der mittlerweile schon abgelaufen sein sollte.

→ Mobile Klimaanlage bei Netto kaufen