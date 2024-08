Viel günstiger als der OptiGrill: Tefal Kontaktgrill für unter 60 Euro

Otto lockt aktuell mit einer Vielzahl von Angeboten in den sogenannten Big Deals. Dabei haben wir den Kontaktgrill GC242D Inicio Grill Adjust entdeckt. Dieser stammt ebenfalls von Tefal, dem Hersteller des OptiGrills, ist jedoch um einiges preiswerter. Wenn du auf Funktionen wie die Fleischdickenmessung und smarte Timer verzichten kannst, ist dieser Grill eine hervorragende Alternative zum OptiGrill.

Hierfür ist der Kontaktgrill von Tefal perfekt

Möchtest du Burger-Patties, Sandwiches oder Grillgemüse mit schönen Grillstreifen schnell zubereiten, ist ein Kontaktgrill die ideale Wahl. Einfach anschließen, das Grillgut zwischen die Platten legen, und in kürzester Zeit ist dein Essen fertig. Da die Hitze von beiden Seiten gleichzeitig wirkt, geht das Grillen schneller als auf dem Herd. Sandwiches oder Paninis gelingen in der Pfanne ohnehin nicht so gut. Ein weiterer Vorteil: Du benötigst kein zusätzliches Fett und kannst dennoch knusprige Speisen zubereiten, was deine Ernährung ein Stück gesünder macht. Das in den Lebensmitteln enthaltene Fett läuft automatisch ab und wird in einer Auffangschale gesammelt, die du nach dem Grillen einfach in der Spülmaschine reinigen kannst.

Der Kontaktgrill überzeugt zudem mit einer starken Leistung von 2.000 Watt und bietet dir drei Grillstufen zur Auswahl, je nach Gericht. Auf der ersten Stufe grillst du Kartoffeln, Pilze und anderes Gemüse, die zweite Stufe ist perfekt für Paninis und Würstchen und die dritte Stufe liefert ausreichend Hitze für Steaks, Fisch und andere Fleischgerichte. Praktischerweise lässt sich der Grill senkrecht im Schrank verstauen, sodass er wenig Platz benötigt. Als Bonus erhältst du eine Grillzange von Tefal im Wert von etwa 17 Euro kostenlos dazu.

Der Preis im Check

Kommen wir nun zum Preis: Ursprünglich hat Tefal den Kontaktgrill mit einer UVP von etwa 155 Euro ausgezeichnet. Otto hat den Preis aktuell jedoch um beeindruckende 61 Prozent gesenkt. Das bedeutet, dass du für dieses vielseitig einsetzbare Küchengerät jetzt nur noch 59,90 Euro bezahlst. Ein Blick auf den Preisvergleich bestätigt, dass dies derzeit das beste Angebot auf dem Markt ist. Allerdings fallen bei Otto noch 4,95 Euro Versandkosten an.

Wer hingegen nicht auf die smarten Funktionen eines OptiGrills verzichten möchte, kann sich das beliebte Tefal-Gerät in der Elite XL Variante jetzt ebenfalls im Angebot sichern. Otto verkauft diesen OptiGrill für 199 Euro, liegt aufgrund der Lieferkosten jedoch im Preisvergleich nicht ganz vorn. Den aktuellen Bestpreis gibt’s dank der gratis Lieferung nämlich bei Amazon. Wenn du dich vor dem Kauf bei Otto allerdings kostenfrei als UP Basic Mitglied registrierst, spart du dir auch hier die Lieferkosten.