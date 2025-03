Egal, ob du auf der Suche nach einem bestimmten Produkt bist oder einfach nur stöbern möchtest, bei MediaMarkt läuft aktuell der Super Spar Sale, der das ein oder andere Schnäppchen mit sich bringt. Da man bei den ganzen Angeboten allerdings gerne mal den Überblick verlieren kann, haben wir die Rabatte bereits für dich unter die Lupe genommen. Von Haushalts-Geräten über ein Marken-Handy für 145 bis zu Büro-Gadgets: Hier findest du die besten Angebote der Aktion.

Nur 9,99 Euro: USB-Stick mit 64 GB Speicher

Ob für die Uni oder im Büro, einen USB-Stick sollte man einfach sein Eigen nennen. Daher kommt dieses Angebot von MediaMarkt wie gerufen. Du bekommst ein Modell der Marke SanDisk mit USB-C und USB-A-3.2-Gen.-1-Anschluss und 64 GB Speicherplatz. Besonders praktisch: Dank des USB-C-Anschlusses kannst du auch auf deinem Smartphone freien Platz schaffen, ohne Erinnerungen und Bilder löschen oder in eine Cloud hochladen zu müssen. Vorausgesetzt, dein Smartphone hat einen USB-C-Port.

Du kannst Dateien auf dem Stick zudem praktischerweise mit einem Passwort schützen. Mit der kostenlosen SanDisk Memory Zone App lassen sich außerdem neue Fotos und Videos automatisch auf dem Stick speichern. Bei MediaMarkt kostet dich das praktische Gadget während der Super Spar Sale Aktion nur 9,99 Euro. Das gilt nicht nur als der beste Preis aktuell, insgesamt bist du sogar noch nie günstiger dran gekommen.

Wenn du statt eines USB-Sticks lieber eine SSD-Karte bevorzugst, liefert MediaMarkt gleich das nächste Schnäppchen. Ebenfalls von SanDisk ist diese Festplatte mit einer Kapazität von 240 GB. Du kannst sie entweder in deinem Laptop verwenden, oder du nutzt sie in deiner Kamera. Sie erreicht beim Lesen eine Übertragungsrate von 530 MB/s, die Schreibgeschwindigkeit beträgt 440 MB/s. Statt 44,99 Euro zahlst du bei MediaMarkt jetzt nur 24 Euro für die Festplatte, was ebenfalls ein unübertroffenes Angebot darstellt (zum Preisvergleich).

Smartphone für 145 Euro und richtig günstige In-Ears bei MediaMarkt

Wer auf der Suche nach einem günstigen Smartphone ist und auf Marken wie Apple, Samsung und Co. verzichten kann, sollte jetzt aufpassen. MediaMarkt verkauft das Honor 90 Lite (zum Datenblatt) mit 256 GB Speicherplatz für 145 Euro. Das Gerät verfügt über ein LC-Display mit einer Auflösung von 2.388 × 1.080 Pixeln. Fotos schießt du mit dem 100-MP-Dreifach-Kamerasystem oder mit der 16-MP-Frontkamera. Der Akku mit einer Kapazität von 4.500 mAh bringt dich bequem durch den Tag.

Das Honor 90 Lite

Das Honor-Smartphone wird mit einem UVP von 299 Euro ausgeschrieben. Schlägst du jetzt zu, erhältst du das Gerät also über die Hälfte günstiger. Ein Blick auf den Preisvergleich zeigt uns auch, dass es das 90 Lite noch nie günstiger gab.

Wenn du passende In-Ears für dein neues Smartphone möchtest, sind die Xiaomi Redmi Buds 5 Pro eine ziemlich gute Wahl. Sie kommen mit einer Rauschunterdrückung daher, sodass du dich vollkommen auf deine Musik, Podcast oder Telefonat konzentrieren kannst. Sie sind außerdem spritzwassergeschützt, wodurch sie die optimale Begleitung beim Sport sind. Inklusive Ladecase kannst du hier bis zu 35 Stunden lang Musik hören. Die Kopfhörer kosten dich jetzt 35 Euro, womit sie rund 50 Prozent günstiger sind als der UVP. Auch hier liefert MediaMarkt nicht nur den besten Preis im ganzen Netz, sondern setzt auch einen neuen Tiefstpreis für die In-Ears.

Für dein Zuhause: Ninja Airfryer und Philips Hue im Angebot

Du möchtest lieber ein cooles Gerät für deine Küche? Dann ist diese Ninja-Heißluftfritteuse perfekt für dich! Sie hat ein Fassungsvermögen von 4,7 Litern und eignet sich optimal für zwei Personen. Hiermit bereitest du ohne viel Fett Pommes, Gemüse, Hähnchen und vieles mehr zu. Dabei ist sie sparsamer als ein Backofen und verbraucht weniger Energie. Das Ninja-Gerät verfügt über vier verschiedene Garfunktionen, die Temperatur und die Garzeit kannst du manuell einstellen. MediaMarkt verlangt für die Küchenhilfe jetzt 89,99 Euro statt des UVP von 129,99 Euro (Preisvergleich).

Heißluftfritteuse im stylishen Rot

Für die richtige Stimmung beim Dinner sorgt währenddessen dieser LED-Strip von Philips Hue. Das Licht steuerst du per App oder Sprachbefehl. Du kannst es dimmen, die Lichttemperatur anpassen oder aus unzähligen verschiedenen Farben auswählen. Die drei Meter Variante kostet dich bei MediaMarkt jetzt 44 Euro. Es gibt den Lichtstreifen auch noch in weiteren Längen, zu unterschiedlichen Preisen.

Neben all diesen Angeboten hat MediaMarkt einige andere Schnäppchen auf Lager, die du dir genauer anschauen solltest. Falls du in unserer Auswahl nicht fündig geworden bist, klick dich doch einfach selbst durch die Angebote auf der Website des Elektronikhändlers.

Jetzt weiterlesen Unter 300 Euro: MediaMarkt haut Ambilight-TVs zu Sonderpreisen raus