Smartphone, Tablet und Smartwatch: Dieser Händler verkauft alles so günstig wie nie

Unsere Singles-Day-Angebote stammen alle von einem Händler, der normalerweise vielleicht nicht auf deiner Shoppingliste zu finden ist. Im Rampenlicht steht AliExpress. Der Online-Händler aus China bietet viele Technik-Gadgets zu einem unschlagbaren Preis. Da AliExpress mittlerweile auch aus Lagern innerhalb von Europa versendet, entfällt in der Regel auch eine Zahlung beim Zoll – ein doppeltes Schnäppchen also. Was der Händler so zu bieten hat, erfährst du hier.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro – zu günstig, um wahr zu sein

Wir starten den Singles Day direkt mit einem Smartphone-Angebot. Es handelt sich um die globale Version des Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Diese solltest du ohne Einschränkungen auch in Deutschland nutzen können. Nach Anwendung unseres Rabattcodes „INSIDEDE40“ stehen hier nur noch 231,51 Euro auf der Rechnung. Ein Blick auf den Preisvergleich zeigt uns, dass du bisher noch nie günstiger an das Smartphone gekommen bist. Wir haben das Gerät bereits ausgiebig getestet und es mit einer Gesamtnote von 4/5 Sternen bewertet.

Unseren Test liest du hier

Trotz des günstigen Preises ist dieses Smartphone baugleich mit den Modellen, die für mehr Geld verkauft werden. So bekommst du hier ein 5G-fähiges Gerät mit 8 GB RAM und 256 GB SSD Speicher. Zur Auswahl steht auch die Variante mit 12 GB RAM und 512 GB internem Speicher. Du kannst dich zwischen den drei Farben Midnight Black, Moonlight White und Aurora Purple entscheiden. Die Triple-Kamera ist wie gewohnt mit 200 + 8 + 2 Megapixeln ausgestattet.

Die Kamera mit drei Objektiven

Das Smartphone wird mit einem USB-C-Ladekabel und einem passenden Adapter geliefert. Versendet wird hier aus Frankreich, weshalb du dir keine Sorgen um eventuelle Zollkosten machen musst. Der Versand sowie eine Retoure sind außerdem kostenlos.

Weitere spannende AliExpress-Deals am Singles Day

Neben Smartphones bietet dir AliExpress obendrein auch dieses OnePlus Pad zum Schnäppchenpreis an. Im Angebot ist die globale Version mit 8 GB RAM und 128 GB SSD. Das Tablet kostet dich am Singles Day rund 276 Euro und mit dem Code „INSIDEDE40“ sparst du weitere 49 Euro.

In der Kategorie der Wearables verstecken sich auch einige gute Schnäppchen. So kommst du mit diesem Xiaomi Band 8 Pro richtig günstig weg. Die globale Version kostet dich mit dem Code „INSIDEDE05“ nur 35,99 Euro, so günstig gab es die Smartwatch zuvor noch nie (Preisvergleich). Die Uhr ist wasserdicht, unterstützt Bluetooth 5.3 und ist mit der Mi Fitness App kompatibel.

Generell gibt’s bei AliExpress in den Bereichen Smartphones, Tablets und Smartwatches noch einige weitere spannende Schnäppchen zu entdecken. Hier findest du weitere Empfehlungen:

Sowohl bei diesen Angeboten als auch bei allen weiteren Produkten bei AliExpress kannst du rund um den Singles Day über unsere exklusiven Rabattcodes die bereits niedrigen Preise stets noch einmal extra drücken. Gib dafür beim Kauf einfach den entsprechenden Gutschein an.

Ab 39 Euro → 5 Euro Rabatt mit dem Code INSIDEDE05

Ab 89 Euro → 12 Euro Rabatt mit dem Code INSIDEDE12

Ab 169 Euro → 25 Euro Rabatt mit dem Code INSIDEDE25

Ab 269 Euro → 40 Euro Rabatt mit dem Code INSIDEDE40

Ab 359 Euro → 60 Euro Rabatt mit dem Code INSIDEDE60

Ab 499 Euro → 80 Euro Rabatt mit dem Code INSIDEDE80