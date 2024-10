Saturn hat den besten Preis: Lenovo mit satten 50 Prozent Rabatt

Wer auf der Suche nach neuem Home-Office-Equipment ist oder seine Gaming-Ausstattung verbessern möchte, sollte die aktuelle Aktion bei Saturn nicht verpassen. Insbesondere ein Angebot zu einem Gaming-Monitor von Lenovo, der sich aber auch perfekt fürs Home-Office eignet, hat es uns angetan. Denn Saturn reduziert ein Modell gerade um satte 150 Euro und verlangt so nur noch den halben Preis für den Bildschirm. Was dieser genau kann und wie gut der Preis tatsächlich ist, erfährst du hier.

Das spricht für den Monitor von Lenovo

Bei dem Deal geht es um einen Lenovo-Monitor mit der Modellbezeichnung „G27qe-20“. Schaut man hier genauer hin, versteckt sich darin bereits die Größe des Displays. 27 Zoll Bildschirmdiagonale bietet der Monitor nämlich und sorgt so für eine großflächige Darstellung deiner Games, Videos oder Office-Anwendungen. Auch parallel nebeneinander geöffnete Fenster sind hiermit absolut kein Problem.

Aber nicht nur die Größe zählt, sondern auch Parameter, wie die Auflösung oder Bildwiederholrate. Und hier weiß der Lenovo-Monitor ebenfalls zu überzeugen. Denn er stellt alle Inhalte mit hoher QHD-Auflösung (2.560 × 1.440 Pixel) gestochen scharf dar und punktet mit 100 Hz Refresh-Rate. Dadurch sehen besonders schnelle Bewegungen – etwa beim Gaming oder in Videos – deutlich flüssiger aus und du verpasst keinen wichtigen Moment. Aber auch das alltägliche Scrollen auf Websites sieht schön smooth aus. Weiterhin ist die Reaktionszeit mit nur einer Millisekunde extrem kurz und somit ebenfalls perfekt fürs Gaming.

Auch für stundenlanges Arbeiten oder Zocken ist der Lenovo-Bildschirm bestens geeignet. Denn er ist unter anderem mit dem Low Blue Light und Eye Comfort Siegel ausgezeichnet und schont somit deine Augen. Spiegelungen und Flackern sollen hiermit ebenfalls minimiert werden, wodurch deine Augen zusätzlich geschont werden.

Gaming-Monitor für die Hälfte? So gut ist der Preis

Schauen wir abschließend noch auf den Preis. Denn der ist wirklich gut – vor allem für das, was du hier alles bekommst. Vom UVP (299 Euro) zieht Saturn gerade satte 50 Prozent ab, sodass am Ende nur noch 149 Euro auf dem Preisschild stehen. Und das ist mit Blick auf den Preisvergleich und -verlauf echt stark. Denn wirklich günstiger war er zuvor nur einmalig zu haben, und andere Shops verlangen derzeit deutlich mehr für den Bildschirm. Versandkosten fallen hier zudem nicht an.