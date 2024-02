Einzigartige Tarif-Aktion: Galaxy A54 geschenkt zum Galaxy S24

Der bekannte Marketingspruch eines Schokoladenherstellers lautet: „Guten Freunden schenkt man ein Küsschen“. Doch wie wäre es stattdessen mit einem Smartphone? Dieses geniale Geschenk kannst du Freunden oder deinem Partner jetzt dank O 2 machen. Passend zum Valentinstag gibt’s hier nämlich Tarif-Angebote, bei denen du gleich zwei hochwertige Smartphones zu einem Vertrag bekommst. Neben einem starken Google-Bundle sticht dabei insbesondere dieses Angebot mit zwei Samsung-Geräten hervor. Mit dem Galaxy S24 und dem Galaxy A54 bekommst du hier Smartphones im Wert von zusammen über 900 Euro deutlich günstiger. Und der Tarif selbst kann sich natürlich ebenso sehen lassen. Alle Infos zu diesem einzigartigen Deal bekommst du hier.

Tarif-Deal mit zwei Samsung-Handys

Das einzigartige Bundle zu den beiden Samsung-Handys beinhaltet neben dem Galaxy A54 und dem Galaxy S24 den O 2 Mobile M Tarif. Dieser liefert dir 25 GB Datenvolumen, welches dank des Grow-Vorteiles jährlich um weitere 5 GB zunimmt. Gesurft wird zudem mit einer flotten Surfgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s im 5G-Netz des Betreibers. Dadurch laufen selbst HD-Streams stets ruckelfrei über deinen Bildschirm. Abgerundet wird das Tarif-Paket noch von einer Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenlosem EU-Roaming.

All das bekommst du im Bundle mit dem Samsung-Doppelpack für monatlich 49,99 Euro (36 Monate Laufzeit). Hinzu kommt lediglich 1 Euro als Gerätepreis für die beiden Smartphones. Der Anschlusspreis von eigentlich 39,99 Euro wird bei dem Angebot hingegen komplett gestrichen.

So viel sparst du bei dem Samsung-Doppelpack wirklich

Zwei Smartphones für 1 Euro? Das klingt zu gut, um wahr zu sein. Bei genauerem Hinschauen fällt auf, dass du durchaus etwas mehr für die Samsung-Geräte zahlen musst. Einzeln kostet der O 2 Mobile M Tarif nämlich lediglich 29,99 Euro pro Monat – du zahlst für das Galaxy S24 und das Galaxy A54 also monatlich 20 Euro extra. In Kombination mit dem Gerätepreis fallen über die Mindestvertragslaufzeit von 36 Monaten somit insgesamt 721 Euro für die Handys an.

Dennoch: Fleißig gespart wird trotzdem! Immerhin kostet bereits das Galaxy S24 einzeln rund 609 Euro, während das Galaxy A54 mindestens mit 332 Euro zu Buche schlägt. Du sicherst dir also Samsung-Smartphones im Wert von über 941 Euro – und sparst mit Blick auf die Handys dadurch immerhin rund 220 Euro. Wer seinen Liebsten ein Smartphone schenken möchte – und gleichzeitig ebenfalls an einem Tarif-Bundle interessiert ist – kann hier ordentlich sparen und sich ein rundum exzellentes Gesamtpaket sichern.

Galaxy S24 & Galaxy A54: Zwei Top-Geräte günstig zum Tarif

Mit dem Galaxy S24 und dem Galaxy A54 bekommst du bei dem coolen Angebot gleich zwei absolute Hammer-Smartphones günstig dazu. Mit dem S24 holst du dir etwa das neue Flaggschiff-Gerät von Samsung. Das Handy punktet unter anderem mit seiner kompakten Größe rund um das 6,2 Zoll große Display mit 120 Hz. Hinzu kommt eine starke Leistung im Alltag, für den der Samsung Exynos 2400 Prozessor mit 8 GB RAM verantwortlich ist. Außerdem gibt’s einen guten Akku, ein tolles Kamerasystem sowie alle weiten bekannten Vorteile und Extras.

Und mit dem Galaxy A54 kommt dann noch das derzeit beliebteste Smartphone dazu. Der größte Vorteil im Vergleich zum S24 ist neben dem etwas stärkeren Akku vor allem beim Speicher zu finden. Die verbauten 128 GB kannst du hier nämlich per microSD-Slot problemlos erweitern. Ein schickes 120 Hz Display in 6,4 Zoll sowie einen ordentlichen Prozessor (Samsung Exynos 1380 mit 8 GB RAM) bekommst du hier ebenso geboten.

→ Galaxy S24 & Galaxy A54 mit 25 GB für monatlich 49,99 Euro