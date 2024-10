Samsung-Deals in nur 90 Minuten gratis geliefert: MediaMarkt-Aktion sorgt für top Rabatte

Am heutigen Montag (14. Oktober) ist die neue Relax-Shopping-Aktion von MediaMarkt gestartet. Mit dabei sind einige spannende Deals von Samsung. Ein weiterer Vorteil, der der Aktion auch ihren Namen gibt: Bis zum 23. Oktober profitierst du von der kostenfreien Sofort-Lieferung in unter 90 Minuten. Alle teilnehmenden Produkte hältst du dadurch dank der Kooperation mit dem Fahrdienst Uber wahnsinnig schnell in deinen Händen. Außerdem kannst du derzeit bei Bedarf teilnehmende Produkte ab einem Wert von 100 Euro mit 0 Prozent effektivem Jahreszins bei bis zu 10 Monaten Laufzeit finanzieren.

Starke Notebook- und Tablet-Schnäppchen von Samsung

Bei der Relax-Shopping-Aktion finden sich Samsung-Deals aus sämtlichen Kategorien. Ein Highlight ist auf jeden Fall das Galaxy Book4. Denn hier streicht MediaMarkt gerade 37 Prozent vom UVP und möchte somit nur noch 499 Euro für das Notebook haben. Günstiger ist derzeit kein anderer Anbieter, wie ein Blick auf den Preisvergleich zeigt.

Das Galaxy Book4 ist mit einem 15,6-Zoll-Display ausgestattet und bietet somit viel Fläche zum Arbeiten. Der Intel-Prozessor sowie 8 GB RAM sorgen zudem dafür, dass du deine Aufgaben im Alltag schnell erledigt bekommst. Deine Daten und Apps finden weiterhin auf 256 GB SSD-Speicher Platz. Wichtig: Das Angebot gilt nur für die Variante in der Farbe Gray (Grau). Der Versand ist kostenfrei und auf Wunsch ist das Notebook in unter 90 Minuten bei dir zu Hause.

Du kannst auf eine Tastatur gut verzichten und magst Tablets sowieso viel lieber? Dann lohnt sich aktuell auch ein Blick auf das Samsung Galaxy Tab A9+. MediaMarkt reduziert das Tablet gerade um 28 Prozent und verlangt somit nur noch 179 Euro dafür. Insbesondere, wer gerne mit seinem Tablet Serien und Videos streamt, kleine Recherchen erledigt oder Mini-Games spielt, kommt hiermit voll auf seine Kosten.

Wer etwas mehr Geld zur Verfügung hat, kann auch einen Blick auf das Galaxy Tab S9 FE werfen, das aktuell über 120 Euro reduziert ist.

Smartwatch, Galaxy S24 Ultra und mehr

Bist du hingegen auf der Suche nach einer neuen Smartwatch, schau dir doch mal die Galaxy Watch7 genauer an. Vor allem die Bluetooth-Version ohne LTE ist gerade bei MediaMarkt günstig zu haben. Mit 40 mm Durchmesser zahlst du nur noch 269 Euro und für das 44 mm Bluetooth-Modell zahlst du nur noch 289 Euro. Die smarte Armbanduhr begleitet dich beim Sport und hilft dir dank BioActive-Sensor etwa dabei, deine Herzfrequenz zu erfassen oder dein Schlafverhalten zu analysieren. Für mehr Details, schau doch einmal auf unserem Datenblatt vorbei.

Auch ein Blick auf das Samsung Galaxy S24 Ultra und den Galaxy Ring lohnt sich gerade. Alle Angebote der Aktion findest du weiterhin hier.