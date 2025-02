Mit einem hochwertigen Tablet lässt sich eigentlich fast alles machen: Vom mobilen Streaming auf nem größeren Bildschirm als beim Handy, über das Steuern deines Smart Homes bis hin zum Zocken und Zeichnen – die Möglichkeiten sind quasi grenzenlos. Wer dabei aber auf ein Marken-Gerät aus dem Hause Samsung setzen möchte, wird im Normalfall einiges ausgeben müssen. Abhilfe schafft da jetzt aber MediaMarkt: Hier gibt’s das Galaxy Tab S6 Lite (2024) schon für unter 200 Euro!

→ Direkt zum MediaMarkt-Angebot!

Galaxy Tab S6 Lite: Das Samsung Tablet im Überblick

Im Angebot für unter 200 Euro ist dabei das Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) in der WiFi-Edition. Das Tablet punktet direkt auf den ersten Blick mit seinem großen 10,4-Zoll-Display. Dank der Helligkeit von bis zu 400 cd/m² solltest du obendrein sogar bei Sonnenschein stets alles erkennen können. Dadurch eignet sich das Samsung-Gerät sowohl für daheim auf der Couch als auch unterwegs. Mit einem Gewicht von lediglich 465 Gramm ist das Tablet zudem ein echtes Leichtgewicht.

Doch was kannst du mit dem Samsung Tablet überhaupt alles machen? Egal, ob Mobile Games, Video-Streaming, Büro-Arbeit oder Malen und Zeichnen – die Anwendungsmöglichkeiten beim Galaxy Tab S6 Lite sind quasi grenzenlos. Insbesondere das Zeichnen ist dank des mitgelieferten S Pens besonders intuitiv. Unser Tipp: Du kannst mit dem WiFi-Tablet zwar nur innerhalb eines WLAN-Netzes oder über einen mobilen Hotspot auf das Internet zugreifen. Netflix, Disney+ und Co. erlauben aber den Download ihrer Inhalte, wodurch du das Galaxy Tab trotzdem zum Streamen in Bus und Bahn verwenden kannst. Dadurch wird das längere Pendeln zur Schule oder Arbeit deutlich angenehmer. Deine Kopfhörer verbindest du dafür ganz einfach per 3,5 mm Klinkenstecker oder via Bluetooth 5.3.

Zeichnen, Notizen verfassen, Unterschreiben & vieles mehr – Ein Kinderspiel mit dem S Pen

Beim Speicher setzt Samsung zunächst nur auf 64 GB. Wer mehr Platz benötigt, kann den Speicher aber problemlos über eine microSD-Karte erweitern. Der Akku kann mit einer Kapazität von 7.040 mAh punkten und sollte ordentlich Leistung bringen. Aufgeladen wird das Tablet im Anschluss über den USB-C-Slot.

Günstiger geht’s nicht: MediaMarkt sorgt für echtes Schnäppchen

Mit dem Galaxy Tab S6 Lite sicherst du dir somit ein rundum hochwertiges Tablet aus dem Hause Samsung. Doch wie steht es um den Preis? Normalerweise ist das Gerät mit einem UVP von 279 Euro versehen. MediaMarkt streicht hiervon jetzt jedoch immerhin 28 Prozent, wodurch schlussendlich nur noch 199 Euro auf der Rechnung stehen. Der Versand ist zudem kostenfrei. Dass es sich hierbei nicht nur auf den ersten Blick um ein starkes Angebot handelt, zeigt der Preisvergleich: Günstiger gibt’s das Tablet momentan nämlich bei keinem anderen Anbieter im Netz!

→ Galaxy Tab S6 Lite (2024) für 199 Euro

Das Angebot ist dabei übrigens Teil der sogenannten Relax-Shopping-Aktion von MediaMarkt. In dieser werden bis zum 24. Februar zahlreiche Produkte bekannter Hersteller teils drastisch im Preis gesenkt. Klick dich also am besten auch mal selbst durch die Aktionsseite. Außerdem bietet dir der Elektronikhändler bei vielen Angeboten auf Wunsch ebenfalls für die ersten 10 Monate eine 0-Prozent-Finanzierung (mehr Infos dazu im Kleingedruckten bei MediaMarkt).