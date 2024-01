Philips Hue Alternative mit 50 % Rabatt: Smarter Lightstrip für unter 20 Euro

Die Marke Govee muss sich in vielerlei Hinsicht nämlich keinesfalls hinter Philips Hue verstecken. Die smarten Lampen liefern dir nach einer unkomplizierten Installation buntes sowie dimmbares Licht mit vielen Einstellungsmöglichkeiten. Wir konnten uns von der hohen Qualität auch selbst schon überzeugen, etwa im Test von smarter Außenbeleuchtung des Herstellers. Im Angebot sind aktuell die Lightstrips des Herstellers. Bei Amazon bekommst du satte 30 Meter jetzt zum halben Preis und zahlst dadurch nur noch günstige 18,99 Euro. Zum Vergleich: Bereits 2 Meter der Philips Hue Lightstrips kosten momentan rund 55 Euro. Wir stellen dir die preiswerte Alternative von Govee genauer vor.

Smarter und bunter Lightstrip von Govee: 30 Meter für nur 19 Euro

Bei dem Govee Lightstrip sorgen kleine RGB-LEDs mit ihren Lichtern für eine entspannte Atmosphäre in deiner Wohnung. Die Installation geht dabei ruckzuck über Klebeflächen auf der Rückseite der Streifen. Du kannst sie zudem problemlos biegen, etwa um ein Regal oder eine Kommode rundherum zu beleuchten. Der Lightstrip mit 30 Metern Länge ist dabei übrigens in zweimal 15 Meter aufgeteilt. Dadurch kannst du die Leuchtstreifen auch im Raum verteilen.

Anschließend ist die smarte Beleuchtung im Nu via Bluetooth und die Govee Home App auf deinem Smartphone installiert. Hierüber hast du dann die volle Kontrolle über deine Beleuchtung. Bestimme genau, welche Farbe und Helligkeit die Lightstrips haben sollen, wähle aus voreingestellten Farb-Szenarien oder bastel dir deine eigenen Kombinationen. Über das Mikrofon an deinem Handy kannst du den Lichtstreifen ebenfalls mit deiner Musik synchronisieren – was bestimmt für tolle Hingucker auf der nächsten Party sorgt. Timer und Zeiteinstellungen runden das hervorragende Gesamtpaket ab.

Egal, ob im Wohnzimmer oder auf der Treppe – die Lightstrips sorgen für eine tolle Beleuchtung

Absolut hervorragend ist zudem auch der Preis. Amazon streicht momentan nämlich satte 50 Prozent vom UVP, wodurch dich 30 Meter des smarten Lightstrips nur noch 18,99 Euro kosten. Dies ist das aktuelle Top-Angebot bei den Govee Lichterstreifen, immerhin kosten 20 Meter ebenfalls 18,99 Euro. Und beim preislichen Vergleich mit Philips Hue – wo 2 Meter bereits rund 55 Euro kosten – weiß Govee ebenso komplett zu überzeugen.

Ambilight-Alternative ebenfalls im Angebot bei Amazon

Doch nicht nur die Lightstrips von Govee sind einen Blick wert. Die Govee TV Hintergrundbeleuchtung ist aktuell ebenso bei Amazon im Angebot. Diese tolle Alternative zur Philips Ambilight-Technologie kostet jetzt lediglich 20,99 Euro und wertet jeden herkömmlichen Fernseher gewaltig auf. Das coole Gadget haben wir auch schon selbst getestet und waren vom tollen Effekt positiv überrascht.

→ Govee TV Hintergrundbeleuchtung für 20,99 Euro